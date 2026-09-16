Papież Leon XIV przestrzegł przed powierzaniem algorytmom i sztucznej inteligencji decyzji, które należą wyłącznie do ludzkiego sumienia. Jak mówił podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie, relacje między ludźmi stają się coraz mniej osobiste.

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W katechezie wygłoszonej podczas spotkania z tysiącami wiernych na Placu św. Piotra papież przypomniał, że konstytucja Soboru Watykańskiego II „Gaudium et spes” ukazuje ludzkość jako wspólnotę osób opartą na godności człowieka, braterstwie i miłości bliźniego.

Leon XIV ostrzega przed decyzjami podejmowanymi przez AI

– Z jednej strony rozwój technologiczny, rozpowszechnienie mediów masowych i społecznościowych oraz coraz szersze korzystanie ze sztucznej inteligencji otwierają nowe możliwości, burząc bariery i dystanse – powiedział Leon XIV.

– Z drugiej strony relacje mają tendencję do stawania się coraz mniej osobistymi, bardziej wirtualnymi i istnieje ryzyko przyzwyczajenia się do powierzania algorytmom decyzji, które należą wyłącznie do ludzkiego sumienia – dodał.

Papież wyraził przekonanie, że wspólnota chrześcijańska może pomóc sprawić, aby relacje społeczne miały rzeczywistą głębię i wymiar ludzki.

– Doskonalenie osoby ludzkiej i rozwój społeczeństwa należy uważać za wzajemnie od siebie ściśle zależne: przeciwstawianie ich sobie lub oddzielanie oznaczałoby ich unicestwienie. Historia, także ta najnowsza, potwierdza tę prawdę w sposób jasny – oświadczył Leon XIV.

Dodał, że ojcowie soborowi wezwali do troski o dobro wspólne, sprawiedliwość społeczną, równość i szacunek także wobec przeciwników oraz do przezwyciężania indywidualizmu, aby budować „bardziej ludzki świat”.

Papież Leon XIV zwrócił się do Polaków

Zwracając się do Polaków, papież pozdrowił wiernych i seminarzystów z diecezji płockiej, którzy przeszli w pielgrzymce drogą świętego Stanisława Kostki z Wiednia przez Dylingę do Rzymu w 300. rocznicę jego kanonizacji.

– Nie ustawajmy w modlitwie za młodych, by przez wstawiennictwo tych świętych patronów nie lękali się podejmować odważnych decyzji życiowych, służąc Bogu i bliźniemu – dodał papież.

W czasie audiencji w kilku językach, także po polsku, złożono Leonowi XIV życzenia z okazji 71. urodzin, które obchodził w poniedziałek, oraz imienin Roberta, przypadających w czwartek.