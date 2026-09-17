To już druga edycja kampanii „Na równi w cyfrowym świecie”, zwracającej uwagę na zjawisko nierównych szans w edukacji cyfrowej.

- Na wyciągnięcie ręki jest mnóstwo narzędzi, technologia rozwija się coraz szybciej, AI daje dostęp do wiedzy, ale problemem jest brak wsparcia dla dzieci i młodzieży. Wielu młodych ludzi czuje się zagubionych i pozostawionych samym sobie w zderzeniu z cyfrowym światem – mówi Iwona Duda, prezeska Fundacji Sarigato, która prowadzi ogólnopolski projekt edukacyjny Hakersi, skierowany do dzieci i młodzieży mających trudniejszą sytuację życiową, z placówek opiekuńczo-wychowawczych, pieczy zastępczej, świetlic środowiskowych.

Cybeprzemoc, hejt, fake newsy i manipulacja informacjami – lista zagrożeń w sieci, na które natrafiają młodzi, jest bardzo długa. Z drugiej strony technologia oferuje możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań, np. graficznych czy programistycznych, oraz kompetencji cyfrowych potrzebnych w środowisku szkolnym i zawodowym. – Nie każdy ma szansę z tego skorzystać, jeśli obok brakuje przewodnika, który zadba o mądrą, odpowiedzialną edukację – podkreśla Iwona Duda.

AI nie zastąpi obecności

Jak zaznaczają organizatorzy kampanii, w czasach tak dynamicznego rozwoju technologii obecność wspierającego dorosłego jest kluczowa. Dostęp do urządzeń czy sztucznej inteligencji jest dziś bardzo szeroki, ale nie zastąpi relacji i rozmów z kimś, kto pokaże, jak umiejętnie korzystać z technologii, dbać o bezpieczeństwo i higienę cyfrową, rozwijać kreatywność czy zdolność krytycznego myślenia. W środowiskach zagrożonych wykluczeniem potrzeby te są szczególnie widoczne. Nie każdego też stać na dodatkowe, modne zajęcia pozalekcyjne, dzięki którym można uczyć się np. angielskiego online, kodowania czy robotyki.

Sposób na wyrównywanie szans

W ramach kampanii „Na równi w cyfrowym świecie” Fundacja Sarigato promuje ideę wolontariatu i zachęca do dzielenia się swoją wiedzą i kompetencjami z dziećmi i młodzieżą, które mają w życiu pod górkę. Dołączyć może każdy, kto chce przeznaczyć swój czas na pomaganie. Nie jest wymagane doświadczenie zawodowe w IT ani przygotowanie pedagogiczne, a fundacja zapewnia szkolenia metodyczne i dostęp do potrzebnych narzędzi.

Ogólnopolskim projektem Hakersi objęte są dzieci i młodzież w wieku 7-20 lat, które uczestniczą w warsztatach, kursach semestralnych i zajęciach rozwijających kompetencje cyfrowe. Otrzymują również wsparcie w nauce szkolnych przedmiotów, w formie korepetycji np. z matematyki, fizyki czy języka angielskiego. Podczas zajęć nie tylko uczą się higieny cyfrowej, bezpieczeństwa online czy programowania, ale też rozwijają ważne kompetencje społeczne, jak współpraca zespołowa czy komunikacja. – Przede wszystkim dostają czas, uwagę i życzliwość, dzięki którym łatwiej uwierzyć w siebie i rozwijać skrzydła – zaznacza Iwona Duda.

Jak zostać SuperBohakerem - wolontariuszem, który prowadzi zajęcia i pełni rolę edukatora, mentora, inspiratora? Wystarczy wejść na stronę https://hakersi.pl/na-rowni-w-cyfrowym-swiecie/ i uzupełnić formularz rekrutacyjny. Nabór jest cały czas otwarty.

Gala Hakersów w TVP

Podobnie jak w ubiegłym roku Fundacja Sarigato przygotowuje Galę Hakersów, która odbędzie się 26 września w siedzibie TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. To wydarzenie, które łączy świat edukacji, technologii i filantropii. Na podopiecznych fundacji z różnych części Polski będą tutaj czekać inspirujące dyskusje oraz aktywności edukacyjne.

– Coraz więcej młodych ludzi mierzy się z samotnością, zagubieniem i lękiem społecznym. W takiej sytuacji łatwo szukać rozmowy, odpowiedzi czy pocieszenia w sztucznej inteligencji. AI może być fantastycznym i niezwykle pomocnym narzędziem, ale nie zastąpi kontaktu z życzliwym człowiekiem, jego uwagi i obecności. Tym bardziej że młodzi ludzie nie zawsze potrafią jeszcze odróżnić prawdziwą informację od manipulacji czy fake newsa, a w cyfrowym świecie czyha na nich wiele zagrożeń – mówi Katarzyna Dowbor, prezes Fundacji TVP. - To my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nauczyć dzieci świadomie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii – tak, aby pomagały im poznawać świat, a nie paradoksalnie jeszcze bardziej ich od niego odcinały.

– Jednym z najważniejszych elementów projektu Hakersi jest dla mnie wolontariat. To coś więcej niż przekazywanie wiedzy – to poświęcenie drugiemu człowiekowi swojego czasu, doświadczenia i uwagi. Misją Fundacji TVP jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży oraz tworzenie im szans na lepszy start w dorosłość. Chcemy pomagać im zdobywać nowe kompetencje, poznawać narzędzia, które będą potrzebne w przyszłości, ale również budować poczucie, że ktoś w nich wierzy i chce im towarzyszyć w rozwoju. Właśnie dlatego idea SuperBohakerów jest nam tak bliska – mówi Piotr Jabłoński, członek Zarządu Fundacji TVP.

Jak dodaje Agnieszka Gola, członkini Zarządu Fundacji TVP, technologia zmienia świat dzieci szybciej niż nam, dorosłym, czasem udaje się za tymi zmianami nadążyć.

- Nie możemy jednak pozostawić młodych ludzi samych w tym świecie. To na nas spoczywa odpowiedzialność, żeby nie czuli się w nim samotni i zagubieni, żeby mieli obok siebie ludzi, do których mogą zwrócić się po pomoc, rozmowę czy wskazówkę. Projekt Hakersi pięknie łączy te dwa wymiary – rozwój kompetencji potrzebnych we współczesnym świecie z budowaniem relacji i poczucia sprawczości. Nasza współpraca z Fundacją Sarigato bardzo dobrze sprawdziła się podczas ubiegłorocznej edycji. Jej sukces pokazał nam, że warto ją rozwijać, dlatego nie zamierzamy się zatrzymywać – mówi Agnieszka Gola.

O Fundacji Sarigato

Fundacja Sarigato to organizacja pożytku publicznego działająca od 2012 r. Fundacja prowadzi dwa ogólnopolskie projekty: Karmimy Psiaki, na rzecz bezdomnych psiaków i kociaków ze schronisk w całej Polsce: https://karmimypsiaki.pl/ oraz projekt Hakersi: https://hakersi.pl/

O projekcie Hakersi

Hakersi to dzieci i młodzież, które „hakują” niełatwy system życiowy, w którym funkcjonują i „kodują” dla siebie lepszą przyszłość. W lepszym starcie w dorosłość i zdobyciu kompetencji przydatnych w życiu i pracy pomagają im SuperBohakerowie, czyli wolontariusze i firmy wspierające.

Celem projektu Hakersi, realizowanego przez Fundację Sarigato, jest wspieranie w usamodzielnianiu się poprzez naukę nowych technologii i kompetencji cyfrowych. Projekt realizowany jest od 2016 r., przy współpracy z placówkami opiekuńczymi, wolontariuszami i biznesem.

Partnerami medialnymi są „Rzeczpospolita” i rp.pl