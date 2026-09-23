Z tego artykułu dowiesz się: Jak zmienił się układ sił na rynku asystentów AI i dlaczego pozycja ChatGPT słabnie?

Kto najmocniej zyskuje na nowym rozdaniu i jakie strategie stoją za sukcesem konkurentów OpenAI?

Jak duże znaczenie dla Google ma funkcja AI Overviews?

Nowy raport Comscore za I półrocze 2026 r. pokazuje, że użytkownicy przestają polegać na jednym narzędziu generatywnej sztucznej inteligencji. Niedawna monopolistyczna pozycja OpenAI, która definiowała początek rewolucji AI, to już historia – z najnowszego raportu „AI Intelligence” opublikowanego przez Comscore wynika, że branża toczy coraz bardziej wyrównaną walkę.

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Claude wyszedł z niszy

Między styczniem a czerwcem br. udział ChatGPT w globalnym wolumenie zapytań stopniał z 70 proc. do 50 proc. Nie oznacza to jednak kryzysu lidera: w samym czerwcu odnotował on 168 mln sesji na komputerach osobistych, a liczba odsłon we wszystkich kanałach skoczyła rok do roku z 59 do 99 mln. Skąd więc tak wyraźny spadek procentowy? Odpowiedź leży w lawinowym wzroście całego ekosystemu oraz dywersyfikacji preferencji internautów. Pionier trzymał stabilne tempo wzrostu, ale to konkurenci ruszyli do ostrego sprintu i w I półroczu Google Gemini niemal podwoił swój udział. Jego tzw. wolumen zapytań skoczył z 17 do 30 proc. Jeszcze dynamiczniej rozwinął się Claude, który zwiększył swoje udziały na tym polu z marginalnych 2 proc. do aż 11 proc.

Jak zauważa Smriti Sharma, dyrektor ds. analityki i technologii w Comscore, dziś próby wyłonienia jednego zwycięzcy mijają się z celem, gdyż sztuczna inteligencja staje się „stałą warstwą codziennych zachowań konsumenckich, a użytkownicy wchodzą w zróżnicowane relacje z różnymi platformami w zależności od profilu zadania”. Zresztą skokową zmianę widać w ogólnych wskaźnikach adopcji: w czerwcu br. z asystentów AI korzystało już 35 proc. użytkowników komputerów stacjonarnych oraz 29 proc. posiadaczy urządzeń mobilnych (wobec odpowiednio 25 proc. i 12 proc. na początku ub. r.).

Dziś, jak pokazują analizy Comscore, to właśnie kanał mobilny generuje obecnie najwyższą dynamikę przyrostu. Eksperci tłumaczą, iż zasadnicza zmiana układu sił wynika z odmiennych modeli dotarcia do odbiorcy. Jedne firmy zyskują użytkowników stacjonarnych, inne tych korzystających ze smartfonów i tabletów.

AI Overviews napędza Google'a

Liczba konwersacji prowadzonych z Gemini na desktopach wzrosła w ciągu minionego roku z 8 do aż 89 mln. Za sukcesem stoi zapewne zaplecze ekosystemowe giganta z Mountain View: głęboka integracja modelu z wyszukiwarką Google, środowiskiem Android oraz pakietem biurowym Google Workspace.

Anthropic dotąd był bardziej dostawcą niszowym, ale w ostatnim czasie przebył imponującą drogę: od specjalistycznego systemu do branżowego standardu. Jeszcze w październiku ub. r. firma ta notowała ledwie 1,1 mln desktopowych sesji miesięcznie. Po rekordowym kwietniu br. (wówczas statystyki wystrzeliły do 40 mln) wyniki ustabilizowały się na poziomie nieco ponad 22 mln zapytań. To wciąż oznacza dwudziestokrotny wzrost w relacji do jesieni 2025 r.

Eksperci porównują obecną fazę popularności chatbotów do wczesnych lat platform społecznościowych. Michael King, założyciel agencji content marketingowej iPullRank, zwraca uwagę, że Gemini dociera masowo do zwykłych konsumentów, którzy często nigdy nie szukali chatbota na własną rękę, lecz zastali go w swoim telefonie czy arkuszu kalkulacyjnym. Spory ruch generuje ponadto opcja AI Overviews – takie wygenerowane podsumowania w lipcu ub. r. stanowiły nieco ponad 25 proc. zapytań na komputerach osobistych, gdy w czerwcu br. było to już blisko 40 proc. Claude z kolei zagospodarował segment pracowników umysłowych, inżynierów i specjalistów technicznych, wymagających zaawansowanej analizy kodu i precyzji.