Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego manualne śledzenie ruchu z chatbotów w analityce internetowej właśnie przechodzi do historii.

Co nowa kategoria „Asystent AI” mówi o zachowaniu użytkowników.

Dlaczego część online'owych wizyt z AI wciąż pozostaje w „szarej strefie”.

Współczesny ekosystem cyfrowy przechodzi jedną z największych transformacji od czasu powstania wyszukiwarek internetowych. Użytkownicy coraz rzadziej wpisują proste frazy w okno wyszukiwarki, skłaniając się ku konwersacyjnym zapytaniom kierowanym do sztucznej inteligencji. Do tej pory dla administratorów stron internetowych ruch ten był „szarą strefą” – trudną do wyodrębnienia i wymagającą zaawansowanej gimnastyki technicznej. Teraz to się zmienia.

Koniec ery niestandardowych filtrów

Google uruchomiło natywny mechanizm śledzenia wizyt generowanych przez asystentów AI, co dla branży e-commerce i mediów cyfrowych stanowi kamień milowy w analityce. Dotychczas marketerzy, chcący dowiedzieć się, ilu czytelników lub klientów trafiło do nich za pośrednictwem ChatGPT, Gemini czy Claude, musieli polegać na własnoręcznie tworzonych rozwiązaniach. Wymagało to budowania niestandardowych grup kanałów przy użyciu skomplikowanych wzorców regex (wyrażeń regularnych), które miały za zadanie wychwytywać domeny takie jak chatgpt.com czy perplexity.ai. Takie podejście było jednak obarczone ryzykiem błędu – każda zmiana w strukturze URL asystenta AI lub pojawienie się nowego gracza na rynku zmuszało analityków do ręcznej aktualizacji filtrów.

Nowa aktualizacja GA4 automatyzuje ten proces. Google wprowadziło trzy nowe wymiary: wartość medium „ai-assistant”, pozycję „Asystent AI” w domyślnej grupie kanałów oraz zarezerwowaną etykietę kampanii „(ai-assistant)”. Sesje z rozpoznanych źródeł są teraz klasyfikowane automatycznie i pojawiają się w standardowych raportach pozyskiwania obok takich gigantów jak „Organic Search” czy „Direct”. Choć Google nie opublikowało jeszcze pełnej listy wspieranych botów, testy wskazują, że system poprawnie identyfikuje ruch z najpopularniejszych globalnych narzędzi.

Czego Google nadal nie widzi?

Dla biznesu zmiana oznacza przede wszystkim oszczędność czasu i większą precyzję danych, która pozwala odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: czy użytkownik przychodzący z AI różni się od tego z Google Search. Nowa funkcja ma jednak swoje strukturalne ograniczenia. Mechanizm Google opiera się na obecności nagłówka referrera (informacji o źródle odesłania), a to znaczy, że jeśli użytkownik korzysta z mobilnej aplikacji ChatGPT lub przeglądarki w trybie prywatnym, która usuwa te dane, system nadal sklasyfikuje taką wizytę jako ruch „bezpośredni” (direct). Jest to bariera technologiczna, której obecnie żadna platforma analityczna nie jest w stanie przeskoczyć bez ingerencji w prywatność użytkownika.

Innym istotnym aspektem jest wyłączenie z nowego kanału ruchu pochodzącego z Google AI Overviews (wcześniej SGE). Mimo że są to odpowiedzi generowane przez AI bezpośrednio w wyszukiwarce, Google traktuje je jako integralną część wyników organicznych. Dla wielu analityków jest to decyzja kontrowersyjna, gdyż ruch z AI Overviews ma inną charakterystykę niż tradycyjne kliknięcia w linki. Pozostawienie go w kategorii „Organic Search” może zacierać obraz tego, jak naprawdę zmienia się sposób konsumpcji treści przez internautów.

Warto dodać, że wprowadzone zmiany nie działają wstecz – historyczne dane nie zostaną poddane reklasyfikacji, co sprawia, że porównania rok do roku nowej kategorii będą trudne