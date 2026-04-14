Z tego artykułu dowiesz się: Które narzędzia AI zdobywają udział w rynku kosztem dotychczasowego lidera?

Jakie preferencje użytkowników są widoczne w kontekście wykorzystania chatbotów?

Jakie tło finansowe i strategiczne towarzyszy obecnej rywalizacji rynkowej OpenAI i Anthropic?

Z opublikowanego właśnie raportu BNP Paribas wyłania się obraz rynku, na którym lider AI wyraźnie traci oddech, a – choć ChatGPT pod koniec 2025 r. wciąż dysponował potężną bazą 810 mln aktywnych użytkowników miesięcznie – jego przewaga topnieje w szybkim tempie. Według danych Apptopia, udział aplikacji mobilnych OpenAI spadł na rynku amerykańskim z 69,1 proc. w styczniu ub. r. do 45,3 proc. w styczniu br. W tym samym czasie aplikacja Gemini niemal podwoiła swój rynkowy kawałek tortu. Narzędzie od Google urosło z 14,7 do ponad 25 proc.

W ruchu przeglądarkowym udział ChatGPT skurczył się z 87 do 65 proc.

Tym Gemini i Claude kuszą użytkowników

Trend jest wyraźny, a OpenAI ma powód do zmartwień. Tym bardziej, że wyrasta konkurent, który stał się prawdziwym fenomenem ostatnich tygodni. Claude, bo o niego chodzi, tylko między lutym a marcem zanotował dwukrotny wzrost dziennej liczby użytkowników (2 marca osiągnął historyczny poziom 11,3 mln aktywnych kont). Analitycy przewidują, że ruch sieciowy wokół produktu OpenAI ostatecznie ustabilizuje się na poziomie około 50 proc., podczas gdy okazjonalni internauci będą sukcesywnie migrować do darmowych i dynamicznie rozwijanych alternatyw. Trzeba przy tym zaznaczyć, iż wzrosty konkurentów nie są dziełem przypadku – sukces Gemini to w dużej mierze efekt potężnej machiny dystrybucyjnej Alphabetu (głęboka integracja bota z pakietem Google Workspace sprawiła, że korzysta z niego już 73 proc. kont firmowych w tym ekosystemie, co pozwoliło chatbotowi przekroczyć barierę 2 mld wizyt miesięcznie). Z kolei Anthropic, twórca Claude'a, stawia na radykalną rozbudowę użyteczności. Teraz podobno testuje wbudowany w Claude'a kreator aplikacji typu full-stack (narzędzie no-code ma pozwalać na tworzenie oprogramowania, stron docelowych czy baz danych wyłącznie za pomocą poleceń tekstowych).

Księgowe wojny w drodze na parkiet

Innowacje produktowe bezpośrednio przekładają się na sukces w najbardziej lukratywnym sektorze – korporacyjnym. To właśnie tu toczy się kluczowa rywalizacja. Na początku marca Claude wyprzedził ChatGPT we wdrożeniach typu enterprise, zdobywając 32 proc. rynku (wobec 28-30 proc. udziałów OpenAI). Według prognoz platformy Ramp, odsetek płacących klientów korporacyjnych Anthropic przewyższy OpenAI w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Ta sytuacja wyraźnie niepokoi giganta zarządzanego przez Sama Altmana. Z ujawnionego przez media wewnętrznego memorandum Denise Dresser, dyrektor ds. przychodów OpenAI, wynika, że firma zarzuca rywalowi sztuczne zawyżanie wyników finansowych. Dresser twierdzi, że szeroko cytowany roczny przychód Anthropic na poziomie 30 mld dol. jest w rzeczywistości o 8 mld dol. niższy.

Atak na metody księgowe nie jest przypadkowy, bo obie firmy szykują się do tegorocznych debiutów giełdowych (IPO).