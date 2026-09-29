Wejście na giełdę miałoby przynieść gwałtownie rozwijającej się firmie, która stworzyła model językowy Claude, kapitalizację przekraczającą 2 biliony dolarów, co dostarczyłoby jej fundusze na dalszy rozwój. Obecnie bowiem przynosi ona gigantyczne straty – z prospektu emisyjnego wynika, że w 2025 roku Anthropic zanotował stratę netto w wysokości 42 miliardów dolarów. Mimo to firma zamierza w najbliższych latach przeznaczyć 518 miliardów dolarów na zobowiązania wynikające z usług w chmurze, mocy obliczeniowej i infrastruktury.

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Anthropic w 2025 roku: Przychody – 4,6 miliardów dolarów, strata operacyjna – 8 miliardów dolarów

Z prospektu ujawnionego przez Reuters wynika, że w 2025 roku przychody spółki Anthropic wzrosły dwunastokrotnie, do niemal 4,6 mld dolarów, choć strata operacyjna przekroczyła 8 mld dolarów (nie uwzględnia to odpisów związanych z różnymi zobowiązaniami, wynikającymi głównie z wcześniejszego pozyskiwania kapitału). Anthropic przeznaczył w ubiegłym roku 7,33 mld dolarów na pokrycie kosztów związanych z mocą obliczeniową i infrastrukturą – to trzykrotnie więcej niż w 2024 roku.

Plany wejścia Anthropic na giełdę pojawiają się w czasie, gdy z samej spółki płyną ostrzeżenia, iż gwałtownie rozwijające się autonomiczne modele sztucznej inteligencji mogą zachowywać się w nieoczekiwany i potencjalnie groźny sposób. W czasie kontrolowanych testów dochodziło do przypadków, w których AI pomagała w oszustwach i manipulowała informacją.

Gdy informacje te ujrzały światło dzienne, wzbudziło to obawy, czy spółki technologiczne są w stanie utrzymywać coraz potężniejsze modele językowe pod kontrolą przy jednoczesnym wyścigu o ich komercjalizację.

Dyrektor generalny Anthropic Dario Amodei wezwał firmy rozwijające sztuczną inteligencję do spowolnienia tempa udoskonalania kolejnych modeli językowych w związku z tymi obawami. Równolegle z tym apelem Anthropic wprowadził nowy model – Opus 5.5 – w reakcji na premierę GPT-6 Astra swojego konkurenta, spółki OpenAI, która też wkrótce może doczekać się giełdowego debiutu.

Debiut Anthropic na giełdzie prawdopodobnie po listopadowych wyborach do Kongresu

Według informacji agencji Reutera Anthropic zadebiutuje na giełdzie prawdopodobnie po wyborach połówkowych do Kongresu, które odbędą się w USA w listopadzie. Sprzedaż akcji umożliwiłaby firmie pozyskiwanie kapitału od inwestorów giełdowych – dotychczas rozwój AI był finansowany głównie przez fundusze venture capital, państwowe fundusze i gigantów z branży Big Tech.

Jak pisze Reuters, spodziewana docelowa wycena spółki jest ponad dwukrotnie wyższa od majowego oszacowania wartości Anthropic przez nią samą (965 mld dolarów).

Z prospektu emisyjnego wynika, że 31 grudnia 2025 roku Anthropic dysponował gotówką, jej ekwiwalentami i inwestycjami krótkoterminowymi o łącznej wartości 20,28 mld dolarów. Spółka przyznaje, że w 2025 roku niemal jedna czwarta jej przychodów pochodziła od dwóch klientów. W części prospektu dotyczącej ryzyka spółka podkreśliła, że wielu jej największych klientów nie jest związanych długoterminowymi umowami i może ograniczyć wydatki na jej usługi lub całkowicie z nich zrezygnować.