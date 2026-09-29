Dario Amodei, dyrektor generalny Anthropic, przestrzegał przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z rozwojem AI uczestników posiedzenia RB ONZ
Wejście na giełdę miałoby przynieść gwałtownie rozwijającej się firmie, która stworzyła model językowy Claude, kapitalizację przekraczającą 2 biliony dolarów, co dostarczyłoby jej fundusze na dalszy rozwój. Obecnie bowiem przynosi ona gigantyczne straty – z prospektu emisyjnego wynika, że w 2025 roku Anthropic zanotował stratę netto w wysokości 42 miliardów dolarów. Mimo to firma zamierza w najbliższych latach przeznaczyć 518 miliardów dolarów na zobowiązania wynikające z usług w chmurze, mocy obliczeniowej i infrastruktury.
Z prospektu ujawnionego przez Reuters wynika, że w 2025 roku przychody spółki Anthropic wzrosły dwunastokrotnie, do niemal 4,6 mld dolarów, choć strata operacyjna przekroczyła 8 mld dolarów (nie uwzględnia to odpisów związanych z różnymi zobowiązaniami, wynikającymi głównie z wcześniejszego pozyskiwania kapitału). Anthropic przeznaczył w ubiegłym roku 7,33 mld dolarów na pokrycie kosztów związanych z mocą obliczeniową i infrastrukturą – to trzykrotnie więcej niż w 2024 roku.
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Plany wejścia Anthropic na giełdę pojawiają się w czasie, gdy z samej spółki płyną ostrzeżenia, iż gwałtownie rozwijające się autonomiczne modele sztucznej inteligencji mogą zachowywać się w nieoczekiwany i potencjalnie groźny sposób. W czasie kontrolowanych testów dochodziło do przypadków, w których AI pomagała w oszustwach i manipulowała informacją.
Gdy informacje te ujrzały światło dzienne, wzbudziło to obawy, czy spółki technologiczne są w stanie utrzymywać coraz potężniejsze modele językowe pod kontrolą przy jednoczesnym wyścigu o ich komercjalizację.
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Dyrektor generalny Anthropic Dario Amodei wezwał firmy rozwijające sztuczną inteligencję do spowolnienia tempa udoskonalania kolejnych modeli językowych w związku z tymi obawami. Równolegle z tym apelem Anthropic wprowadził nowy model – Opus 5.5 – w reakcji na premierę GPT-6 Astra swojego konkurenta, spółki OpenAI, która też wkrótce może doczekać się giełdowego debiutu.
Według informacji agencji Reutera Anthropic zadebiutuje na giełdzie prawdopodobnie po wyborach połówkowych do Kongresu, które odbędą się w USA w listopadzie. Sprzedaż akcji umożliwiłaby firmie pozyskiwanie kapitału od inwestorów giełdowych – dotychczas rozwój AI był finansowany głównie przez fundusze venture capital, państwowe fundusze i gigantów z branży Big Tech.
Jak pisze Reuters, spodziewana docelowa wycena spółki jest ponad dwukrotnie wyższa od majowego oszacowania wartości Anthropic przez nią samą (965 mld dolarów).
Z prospektu emisyjnego wynika, że 31 grudnia 2025 roku Anthropic dysponował gotówką, jej ekwiwalentami i inwestycjami krótkoterminowymi o łącznej wartości 20,28 mld dolarów. Spółka przyznaje, że w 2025 roku niemal jedna czwarta jej przychodów pochodziła od dwóch klientów. W części prospektu dotyczącej ryzyka spółka podkreśliła, że wielu jej największych klientów nie jest związanych długoterminowymi umowami i może ograniczyć wydatki na jej usługi lub całkowicie z nich zrezygnować.
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