Ograniczenie codziennego, bezpośredniego kontaktu, który sprzyja nieformalnym spotkaniom i stwarza przestrzeń do intelektualnego fermentu, osłabia energię zespołów i hamuje naturalną wymianę myśli
Sztuczna inteligencja coraz mocniej wchodzi w sferę dotychczas zarezerwowaną dla relacji międzyludzkich. Kontakt z AI miało już 86 proc. Polaków, a 46 proc. korzysta z takich narzędzi regularnie – wynika z badania „Między samotnością a innowacją. Człowiek i gospodarka w świecie AI”, przeprowadzonego przez WiseRabbit na zlecenie Instytutu Humanites.
Co piąty badany rozmawia z AI przynajmniej raz w tygodniu. Jeszcze bardziej wymowne jest to, o czym Polacy rozmawiają z algorytmami. 30 proc. respondentów przyznaje, że łatwiej jest w stanie opowiadać o swoich problemach sztucznej inteligencji niż bliskim. W grupie 18–29 lat ten odsetek wzrasta do 36 proc. A 43 proc. badanych przewiduje, że w przyszłości ludzie będą woleli rozmawiać z AI niż z drugim człowiekiem.
Badanie pokazuje jednocześnie wyraźne różnice między osobami mieszkającymi samotnie tymi, którzy a mieszkają z innymi. Tylko 48 proc. tych pierwszych deklaruje satysfakcję z pracy. W gospodarstwach dwuosobowych wskaźnik wynosi 63 proc., a w wieloosobowych przekracza 61 proc.
Różnica jest jeszcze bardziej widoczna w relacjach społecznych. Brak bliskości odczuwa 53 proc. osób mieszkających samotnie wobec 34 proc. w gospodarstwach dwuosobowych i 40 proc. w całej badanej populacji.
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Osoby mieszkające samotnie również znacznie rzadziej utrzymują regularne kontakty. Tylko 21 proc. spotyka się ze znajomymi przynajmniej raz w tygodniu, podczas gdy w całej populacji robi tak 37 proc.
Autorzy badania zastrzegają, że dane pokazują współwystępowanie tych zjawisk, a nie dowodzą, że samotne mieszkanie powoduje mniejszą satysfakcję zawodową.
– Poczucie samotności i deficyty relacyjne nie kończą się na progu firmy. W zespołach potrzebujemy nie tylko technologii i procesów, ale także zaufania, współpracy i przestrzeni do wymiany myśli – mówi Zofia Dzik, prezeska Instytutu Humanites.
Problem zaczyna interesować biznes, ponieważ relacje społeczne mogą przekładać się na współpracę i wymianę informacji w firmach. Dwie trzecie respondentów uważa, że samotność nie sprzyja współpracy, a 57 proc. ocenia, że negatywnie wpływa na budowanie innowacyjnej gospodarki.
Zdaniem autorów raportu szczególnego znaczenia nabiera to wraz z rozwojem pracy zdalnej i coraz powszechniejszym wykorzystywaniem AI. Technologia może zwiększać produktywność, ale jednocześnie ograniczać część kontaktów, które wcześniej naturalnie pojawiały się w miejscu pracy.
– Wysokie zarobki ani sukcesy zawodowe nie są w stanie skompensować emocjonalnej pustki i braku osobistych więzi. Ograniczenie codziennego, bezpośredniego kontaktu, który sprzyja nieformalnym spotkaniom i stwarza przestrzeń do intelektualnego fermentu, osłabia energię zespołów i hamuje naturalną wymianę myśli. Innowacyjna gospodarka potrzebuje ludzi, ich fizycznych interakcji i żywych relacji, a nie tylko komunikatorów internetowych – uważa Zofia Dzik.
Badanie przeprowadzono metodą CAWI od kwietnia do czerwca 2026 r. na ogólnopolskiej próbie 1050 osób w wieku 18–64 lat. Jego autorzy wskazują, że dalszego zbadania wymaga m.in. to, czy rosnąca rola AI jako rozmówcy będzie uzupełniała relacje międzyludzkie, czy też zacznie je zastępować.
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