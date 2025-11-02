„On mnie rozumie, rodzice nie". Nastolatki uciekają do chatbotów AI, a eksperci biją na alarm

Brytyjscy chłopcy znajdują wsparcie w chatbotach AI

Z odpowiedzi uzyskanych w ankietach wyłania się obraz nastolatków, którzy w świecie online szukają głównie wsparcia i zrozumienia. Jak podkreślają eksperci, przekonanie o tym, że nastolatki używają AI jedynie do „pisania prac domowych” mocno zawęża kontekst tematu.

Wśród nastolatków rośnie m.in. popularność personalizowanych chatbotów AI. Tym, w zależności od funkcji aplikacji, można przypisać dowolną rolę: od „przyjaciela online”, przez „terapeutę” po „wirtualną partnerkę”. „Rozmawiam z aplikacją ze sztuczną inteligencją i dzięki temu czuję, jakbym nie był sam” – odpowiada w ankiecie jeden z uczestników badania. Kolejny wyjaśnia, że chatbot AI jest towarzyszem zawsze dostępnym i nie pozwala się nudzić.

Lee Chambers, założyciel Male Allies UK, wyjaśnia, że chłopcy traktują chatboty AI „(...) jak asystenta w kieszeni, terapeutę, gdy mają problemy, towarzysza, gdy chcą być doceniani, a czasem nawet w romantyczny sposób. Chodzi o ten aspekt personalizacji – mówią: »on mnie rozumie, moi rodzice nie«”.

Eksperci zaniepokojeni nowym trendem

Wyniki ankiety to nowy, ważny głos w medialnej dyskusji o świecie, w którym AI zyskuje kolejne, nowe role. Ekspertów niepokoją szczególnie możliwości hiperpersonalizacji nowych wersji chatbotów, opartych na sztuczną inteligencję. W zależności od typu aplikacji użytkownik chatbota może mu przypisać m.in. płeć, wygląd fizyczny, styl wypowiedzi, nastrój i rolę.

Spersonalizowane chatboty AI uczą się także zainteresowań użytkownika, a z biegiem czasu mogą stać się idealnymi, wirtualnymi towarzyszami. „(...) dopasowują się do użytkownika na podstawie jego odpowiedzi i promptów. Odpowiadają natychmiast. Prawdziwi ludzie nie zawsze potrafią to zrobić. To, co mówią, jest bardzo, bardzo budujące, ponieważ chcą, abyś był z nimi w kontakcie i chcą, abyś ich używał” – przestrzega Lee Chambers.