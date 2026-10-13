Eksperci zaznaczają, że tego typu systemy byłyby szczególnie trudne do wyłączenia – nie miałyby bowiem jednego centralnego punktu kontroli.
Anthropic – jedna z czołowych spółek rozwijających technologię sztucznej inteligencji – poinformowała w poniedziałek o wynikach eksperymentów, które wskazują, że małe modele sztucznej inteligencji mogą być zaledwie kilka miesięcy od uzyskania zdolności do samodzielnego kopiowania się i rozprzestrzeniania między urządzeniami podłączonymi do internetu. Co istotne, do takiego działania nie potrzebowałyby dostępu do centrów danych ani pomocy człowieka.
Badacze skupili się na sprzętach codziennego użytku wyposażonych w możliwość łączenia się z siecią. Wśród analizowanych urządzeń znalazły się między innymi inteligentne piekarniki, telewizory z systemem Android oraz niedrogie przystawki telewizyjne mniej znanych producentów. Anthropic zwraca uwagę, że tego rodzaju sprzęty nierzadko mają niewystarczające zabezpieczenia, co może ułatwiać sztucznej inteligencji wykorzystywanie występujących w nich luk bezpieczeństwa.
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W przeprowadzonych eksperymentach badacze sprawdzili, czy modele sztucznej inteligencji potrafią samodzielnie wyszukiwać urządzenia podatne na ataki, przenosić na nie własne kopie, a następnie rozprzestrzeniać się bez udziału człowieka. Wyniki pokazały, że nawet stosunkowo małe modele – liczące mniej niż 30 miliardów parametrów – były w stanie wykonać wiele czynności niezbędnych do przeprowadzenia takiego procesu. Nie oznacza to jednak, że potrafiły w pełni samodzielnie się replikować.
Jak ustaliła firma Anthropic, badane modele miały trudności z wykonaniem całej sekwencji działań od początku do końca. Co to oznacza? Choć radziły sobie z poszczególnymi etapami, nie zawsze były w stanie skutecznie połączyć je w jeden nieprzerwany proces.
Inne rezultaty przyniosły jednak uproszczone testy, w których badacze usunęli część zabezpieczeń. W takich warunkach niektóre modele oraz bardziej zaawansowane systemy potrafiły już samodzielnie przeprowadzić cały proces replikacji.
Anthropic ostrzega, że sztuczna inteligencja zdolna do samodzielnego kopiowania się i rozprzestrzeniania między urządzeniami mogłaby stanowić poważne zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa. Zatrzymanie takiego procesu byłoby szczególnie trudne, ponieważ nie istniałby jeden centralny system, którego wyłączenie pozwoliłoby powstrzymać dalsze rozprzestrzenianie się AI.
W przeciwieństwie do tradycyjnego złośliwego oprogramowania takie modele mogłyby również samodzielnie analizować nieznane wcześniej urządzenia i ustalać, w jaki sposób wykorzystać je do dalszego rozprzestrzeniania się – wskazano. Oznacza to, że nie musiałyby ograniczać się do sprzętu, którego podatność na ataki została wcześniej rozpoznana. Mogłyby dostosowywać swoje działania do napotykanych urządzeń, a także próbować uzyskiwać dostęp do procesorów wykorzystywanych w centrach danych.
Anthropic podkreśla, że połączenie zdolności do samodzielnego działania, wykrywania luk bezpieczeństwa i dalszego kopiowania się mogłoby znacząco utrudnić powstrzymywanie takich systemów.
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Firma ostrzega, że jeśli małe modele sztucznej inteligencji będą rozwijać się w dotychczasowym tempie, mogą uzyskać zdolność do w pełni autonomicznej replikacji jeszcze przed końcem 2026 r.
Anthropic zaznacza jednocześnie, że nawet jeśli systemy AI zyskają zdolność do samodzielnego kopiowania się, prawdopodobnie będą rozprzestrzeniać się dość wolno. W tym celu miałyby wykorzystywać przede wszystkim łatwo dostępne urządzenia i systemy komputerowe, które nie są odpowiednio zabezpieczone. Firma podkreśla więc, że niezwykle istotne jest wzmacnianie zabezpieczeń urządzeń i systemów komputerowych.
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