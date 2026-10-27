Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że wkrótce „oficjalnie” zakaże używania terminu „sztuczna inteligencja” i skrótu AI. Prezydent już wcześniej podpisał dekret o używaniu nazwy „superinteligencja” w oficjalnych dokumentach.

Reklama Reklama

„Kiedy 'The Wall Street Journal' zacznie nazywać sztuczną inteligencję (AI), bardzo niestosowną i nieprecyzyjną nazwę, SI (Superinteligencją), nazwą, której używa lub wkrótce będzie używać praktycznie każdy?” – napisał we wpisie na Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych. „Wkrótce oficjalnie ZAKAZUJEMY używania terminu »AI/sztuczna inteligencja« we wszystkich stosownych dokumentach i wszędzie indziej z powodu jego nieprecyzyjności” – zapowiedział.

Donald Trump chce zmienić nazwę AI

Jeszcze we wrześniu Trump podpisał rozporządzenie nakazujące używanie terminu SI w oficjalnych rządowych dokumentach. Podpisane przez niego oraz szefów firm technologicznych porozumienie o dobrowolnych kontrolach sztucznej inteligencji nosiło tytuł „Porozumienia z Białego Domu o Superinteligencji”.

Trump twierdzi, że nazwa źle oddaje charakter technologii, a przymiotnik „sztuczna” umniejsza. O nowej nazwie zdecydował po zorganizowaniu internetowej sondy na swojej platformie społecznościowej. „Superinteligencja” wygrała w niej z „wyższą inteligencją” i „ekstremalną inteligencją”. Prezydent zapowiedział też, że zacznie nazywać media nazwą „artificial news” („sztuczne wiadomości”) zamiast poprzedniego przezwiska „fake news”, choć od tego czasu używał obu tych określeń.