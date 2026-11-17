Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego debiut giełdowy Anthropic jest kluczowym testem dla całej branży AI.

Jaką wycenę może osiągnąć spółka i kto zainwestował w nią przed wejściem na giełdę.

Z jakimi wyzwaniami rynkowymi i politycznymi mierzy się Anthropic podczas swojej oferty.

Na jakie cele firma przeznaczy środki i jak wyglądają jej wielomiliardowe zobowiązania.

Jakie są wyniki finansowe twórców modelu Claude i kiedy firma może osiągnąć rentowność.

W środę powinna być już znana cena sprzedaży akcji Anthropic w ofercie publicznej. W niedawno uzupełnionym prospekcie emisyjnym firma ta zapowiedziała, że będzie sprzedawać je w przedziale od 70 do 78 dol. Oferowanych ma być 825 mln akcji. Przy górnej granicy przedziału cenowego Anthropic pozyskałby w ramach IPO do 64,35 mld dol. Wycena spółki po pełnym rozwodnieniu akcji mogłaby sięgnąć nawet 1,405 bln dol. To więcej od wyceny na poziomie 965 mld dol., uzyskanej w maju w ramach rundy finansowania, ale mniej od 2 bln dol., na które miała nadzieję część inwestorów. Z nieoficjalnych informacji wynika, że popyt na te papiery jest spory. Nadsubskrypcja jest co najmniej sześciokrotna. Ponadto Anthropic zawarł porozumienie z firmami Advanced Micro Devices, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia oraz Taiwan Semiconductor Manufacturing Company na zakup akcji zwykłych serii N o łącznej wartości 26 mld dol. w ramach oferty prywatnej (private placement), po cenie za akcję równej cenie z IPO. Akcje sprzedane w ofercie prywatnej nie zostaną zarejestrowane w publicznej ofercie i nie będą podlegać umowom typu lock-up z gwarantami emisji. Handel akcjami Anthropic na giełdzie Nasdaq ma się zacząć w czwartek. O ile nie wystąpią żadne nieprzewidziane okoliczności, prowadzące do przesunięcia tej oferty.

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Wall Street obstawia sukces Anthropic. Rynek AI potrzebuje impulsu

Inwestorzy mogą nie tylko próbować nabyć akcje Anthropicu w ofercie. Mogą też grać na jej sukces lub porażkę. Platforma transakcyjna IG oferuje inwestorom rynek „Anthropic IPO Market Cap”, na którym klienci mogą obstawiać wycenę spółki w momencie jej debiutu giełdowego.

- Rynek pre-IPO w IG nadal cieszy się zainteresowaniem kupujących, a cena znalazła lokalne minimum w okolicach 1,4 bln dol. po ubiegłotygodniowej zmienności w sektorze technologicznym. Oznacza to wyraźny spadek względem poziomu 2 bln dol. obserwowanego pod koniec października, jednak mniej ambitna wycena wydaje się lepszym rozwiązaniem niż droższa oferta, która miałaby problemy już pierwszego dnia notowań. Nastroje są obecnie zbyt kruche, by rynek mógł bez szwanku przetrwać nieudane IPO tak dużego gracza. Kłopoty Nvidii nie wróżą dobrze pozostałym spółkom z sektora AI, przez co udany debiut Anthropic jest ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej – twierdzi Chris Beauchamp, główny analityk platformy IG.

Moment przeprowadzenia tej oferty jest daleki od ideału. Akcje spółek związanych z AI były w ostatnich tygodniach pod presją, do czego mocno przyczyniła się wygrana Partii Demokratycznej w amerykańskich wyborach „połówkowych”. Inwestorzy obawiają się, że demokraci obciążą sektor nadmiernymi regulacjami i będą blokować budowę nowych centrów przetwarzania danych. Dodatkowym ciosem dla rynku stał się skandal obyczajowo-szpiegowski, który doprowadził do utraty stanowiska przez Jensena Huanga, prezesa Nvidii.

Mimo tych zagrożeń wielu ekspertów uważa, że debiut giełdowy (IPO) Anthropic może pomóc ponownie przyciągnąć inwestorów do tracącego impet sektora AI.

– Oferta Anthropic da inwestorom wyjątkową okazję do ulokowania kapitału w spółce skoncentrowanej wyłącznie na tworzeniu modeli. Dotychczas duża część tego entuzjazmu płynęła do firm dostarczających chipy, moc obliczeniową w chmurze oraz infrastrukturę. Anthropic daje inwestorom bardziej bezpośredni udział w samej tworzonej sztucznej inteligencji. Anthropic prędzej doprowadzi do redystrybucji premii za AI, niż wykolei rynek akcji – uważa Jawad Mian, założyciel newslettera inwestycyjnego „Stray Reflections”.

900 mld dol. zobowiązań. Ile kosztuje wyścig o dominację w AI?

„Naszym celem jest pomoc ludzkości w bezpiecznym przejściu przez tę ewolucję technologiczną, otwieranie nowych granic odkryć oraz doprowadzenie do ery cudów. Każdy, kto posiada nasze akcje – czy to instytucja, czy osoba prywatna – staje się częścią tego dążenia. Mamy nadzieję, że podzielacie naszą ambicję, by doprowadzić je do końca” – napisali współzałożyciele Anthropica w prospekcie emisyjnym. Dużo miejsca poświęcili w nim jednak też ewentualnym zagrożeniom, jakie niesie ze sobą rozwój technologii sztucznej inteligencji, wskazując m.in., że tworzone przez nich modele AI stanowią „katastrofalne lub egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości”.

Pieniądze pozyskane w ramach IPO Anthropic zamierza przeznaczyć na rozwój infrastruktury obliczeniowej, trenowanie kolejnych modeli, rozwój produktów, zatrudnienie i działalność operacyjną. W prospekcie zaprezentowano zobowiązania zakupowe i leasingowe na łącznie 900,9 mld dol., niemal w całości związane z mocą obliczeniową. Z dokumentów regulacyjnych oraz oświadczeń partnerów wynika, że w ciągu najbliższej dekady spółka będzie musiała wydać co najmniej 110 mld dol. w Amazonie oraz kolejne 400 mld dol. w innych firmach na moc obliczeniową w chmurze. Laboratorium AI zaciągnęło również zobowiązania o wartości 300 mld dol. wobec partnerów z branży centrów danych i producentów chipów. Anthropic zamierza przeznaczyć od 125 do 150 mld dol. na układy AI od Google, choć ich dostawy rozpoczną się dopiero w 2028 roku.

– Te liczby są wręcz oszałamiające. Trudno to w ogóle ogarnąć rozumem – twierdzi Joe Fath, partner w funduszu venture capital Eclipse.

Jak podał Anthropic w swoim prospekcie, partnerzy chmurowi – Amazon, Google i Microsoft – odpowiadają za 31 proc. zobowiązań kontraktowych spółki. W ubiegłym roku Amazon wybudował w stanie Indiana centrum danych przeznaczone wyłącznie dla Anthropic, wykorzystujące dedykowane czipy. Wchodząc teraz na giełdę, firma może pozyskać znaczną część środków potrzebnych na opłacenie technologii i infrastruktury niezbędnej do tworzenia oraz utrzymywania swoich najbardziej zaawansowanych modeli, a także rozwijania portfela usług.

– Nie jest to przedsięwzięcie pozbawione ryzyka, ale nazwałbym je mądrym inwestowaniem. W pewnym sensie inwestują w samych siebie. Wkładają pieniądze w coś, z czego – jeśli odniesie sukces – sami będą czerpać korzyści – ocenia David Tollen, założyciel kancelarii Sycamore Legal.

Oferta publiczna będzie oznaczała dla Anthropic potężny zastrzyk gotówki. Za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września Anthropic miał 33,24 mld dol. przychodu, co stanowi wzrost o około 1200 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Spółka wykazała stratę netto w wysokości 104 mld dol. za ten okres, przy czym aż 94,33 mld dol. z tej kwoty wynikało ze zmiany wartości godziwej obligacji zamiennych i zobowiązań z tytułu instrumentów pochodnych. Strata operacyjna Anthropica za pierwsze dziewięć miesięcy 2026 r. wyniosła około 1,26 mld dolarów, z czego w trzecim kwartale spółka wykazała stratę operacyjną, sięgającą 567 mln dol., po dodatnim wyniku 974 mln dol. w drugim kwartale.

Goldman Sachs (będący jednym z organizatorów oferty) prognozuje, że Anthropic będzie miał około 685 mld dol. przychodu w 2030 r. i dopiero wówczas dodatnie roczne wolne przepływy pieniężne.

Oferta Anthropic może być więc uznana za kolejny wielki zakład wśród inwestorów o to, jakie są perspektywy dla całej technologii sztucznej inteligencji.