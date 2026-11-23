CoreWeave – amerykańska firma budująca centra danych i dostarczająca moc obliczeniową dla sztucznej inteligencji (AI), stoi w obliczu niewypłacalności w związku z szybko rosnącym zadłużeniem. Jej dług osiągnął 47 mld dolarów, z czego ponad 10 mld dolarów jest wymagalne w 2027 r., pisze „The Guardian”.

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Miliardowe przychody nie wystarczają. CoreWeave tonie w długach

Według publikacji wczesną jesienią wierzyciele oszacowali prawdopodobieństwo niewypłacalności CoreWeave w ciągu najbliższych pięciu lat na ponad 60 proc. Tymczasem firma nadal zaciąga kredyty na rozbudowę infrastruktury. Jej ostatnia kwartalna strata wyniosła 709 mln dolarów przy przychodach w wysokości 3,6 mld dolarów.

CoreWeave zarządza siecią 52 centrów danych na całym świecie, z których niektóre są wciąż w budowie lub w fazie projektowania. Firma dostarcza moc obliczeniową czołowym twórcom rozwiązań AI, w tym OpenAI i Anthropic.

Jednym z głównych inwestorów CoreWeave jest Nvidia. Posiada około 11 proc. udziałów w firmie. Nvidia zawarła umowę o wartości 6,3 mld dolarów na zakup mocy obliczeniowej CoreWeave, której nie wykorzystają inni klienci.

CoreWeave to tzw. neochmura. Jej podstawowy model biznesowy jest następujący: największe na świecie firmy z branży AI, takie jak OpenAI, chcą, aby miliardy ludzi korzystały z ich produktów, ale nie chcą inwestować w budowę ogromnych centrów danych niezbędnych do ich zasilania. Nvidia, jej główny sponsor, chce sprzedawać duże ilości chipów komputerowych największym światowym firmom z branży AI.

W związku z tym Nvidia zapewniła finansowanie CoreWeave i innym firmom, aby mogły one kupować jej chipy, instalować je w centrach danych i dzierżawić moc obliczeniową największym światowym firmom z branży AI.

CoreWeave zabezpiecza znaczną część swoich kredytów, wykorzystując chipy Nvidii jako zabezpieczenie. Według „The Guardian” firma pozyskała w ten sposób prawie 25 mld dolarów. Jednak wartość chipów z czasem spada, co stwarza ryzyko dla kredytodawców.

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Jak zauważa brytyjska gazeta, CoreWeave szacuje, że procesory stracą na wartości w ciągu sześciu lat. Jednak wielu innych uczestników rynku uważa, że mogą one tracić na wartości znacznie szybciej. Dodatkowym zagrożeniem jest zależność CoreWeave od kondycji finansowej swoich klientów. Duzi twórcy AI, w tym OpenAI i Anthropic, pozostają nierentowni i finansują swój rozwój z kapitału pożyczonego.

Analityk Forrestera Brian Hopkins zauważył, że około dwie trzecie przepływów pieniężnych CoreWeave pochodzi z płatności z góry od klientów, a nie z płatności za usługi już wyświadczone. Tymczasem koszty odsetkowe firmy mogą przekroczyć 1 miliard dolarów kwartalnie. „To pozostawia bardzo małe pole manewru w razie problemów” – ostrzegł ekspert.

Sama firma CoreWeave stwierdziła, że ​​popyt na jej usługi jest wspierany przez zobowiązania umowne o wartości 132,5 mld dolarów. Firma podkreśliła również, że dywersyfikuje źródła finansowania i obniża średni ważony koszt zadłużenia.

Przypomnijmy, że w październiku akcje dostawców chmury obliczeniowej AI gwałtownie spadły: CoreWeave i Nebius, według CNBC, straciły ponad 30 proc., a Iren 40 proc. wartości rynkowej. Wyprzedaż rozpoczęła się na początku miesiąca. Inwestorzy obawiali się zaciągania przez firmy dużych kredytów na finansowanie zakupu drogich układów Nvidia, budowy centrów danych i dzierżawy mocy obliczeniowej firmom technologicznym.

Pod koniec tego samego miesiąca Elon Musk stwierdził, że ponad 200 firm specjalizujących się w dostarczaniu mocy obliczeniowej dla sztucznej inteligencji może wkrótce zbankrutować. Argumentował, że rynki długu niechętnie finansują takie firmy, przez co większość z nich stoi w obliczu bankructwa.