Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa nie tylko na sposób pracy i korzystania z internetu, ale również na język. W tegorocznej edycji plebiscytu Technologiczne Słowo Roku, organizowanego przez ING Hubs Poland, zwyciężył „slop”, zdobywając 44,55 proc. wskazań. Drugie miejsce zajął „vibe-coding” z wynikiem 30,45 proc., a trzecie „deepfake”, na który wskazało 27,34 proc. uczestników.

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Wyniki ogłoszono 18 listopada podczas konferencji Infoshare Katowice w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Była to druga edycja ogólnopolskiego plebiscytu, którego celem jest wyłonienie pojęć najlepiej oddających zmiany zachodzące w świecie nowych technologii.

Czym jest slop? Internet tonie w treściach AI

Zwycięskie słowo opisuje masowo wytwarzane treści niskiej jakości, szczególnie te powstające przy wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji. Mogą to być zarówno teksty, jak i obrazy czy filmy, których głównym celem jest przyciągnięcie uwagi odbiorców, a nie dostarczenie wartościowych informacji.

Rozwój narzędzi AI sprawił, że tworzenie takich materiałów stało się niezwykle szybkie i tanie. W efekcie internet jest coraz bardziej nasycony automatycznie generowanymi publikacjami, których jakość i wiarygodność bywają wątpliwe.

Na drugim miejscu znalazł się „vibe-coding”, czyli sposób tworzenia oprogramowania polegający na wykorzystywaniu sztucznej inteligencji i poleceń wydawanych w języku naturalnym. Zamiast samodzielnie pisać każdą linijkę kodu, użytkownik opisuje oczekiwane działanie programu, a AI pomaga przygotować odpowiednie rozwiązanie.

Foto: mat. pras.

Podium zamknął „deepfake”, czyli określenie syntetycznych obrazów, nagrań dźwiękowych lub filmów, które imitują rzeczywiste osoby i zdarzenia. Technologia ta może być wykorzystywana do rozrywki, ale również do dezinformacji, manipulacji i oszustw.

Wszystkie trzy pojęcia pokazują, jak mocno sztuczna inteligencja zmienia cyfrową rzeczywistość. Z jednej strony pozwala tworzyć treści i oprogramowanie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, z drugiej rodzi coraz więcej pytań o ich jakość, autentyczność i bezpieczeństwo.

Człowiek i AI mają współpracować. Jury wyróżniło nowe pojęcie

Oprócz głosowania internautów przyznano również specjalne wyróżnienie jury w kategorii Innowacyjność. Otrzymało je słowo „współinteligencja”, odnoszące się do współpracy człowieka ze sztuczną inteligencją.

Pojęcie to odwraca uwagę od obaw związanych z zastępowaniem ludzi przez maszyny i koncentruje się na możliwościach wspólnego wykorzystywania kompetencji człowieka oraz technologii.

O znaczeniu nowych pojęć rozmawiali podczas finałowej debaty Maciej Makselon z Pracowni Językowej, Michał Sadowski, prezes Brand24, oraz Karolina Żurowska, ekspertka prostego języka w ING Banku Śląskim. Dyskusja dotyczyła m.in. wpływu sztucznej inteligencji na komunikację, kulturę i społeczeństwo.

Ogłoszenie wyników poprowadzili Przemysław Furlepa, CEO ING Hubs Poland, oraz Maciej Ogórkiewicz, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Tegoroczny plebiscyt pokazał, że język technologii coraz silniej odzwierciedla zarówno możliwości, jak i zagrożenia związane z AI. Zwycięstwo „slopu” można odczytywać jako sygnał rosnącego zaniepokojenia jakością treści zalewających internet, podczas gdy wyróżnienie „współinteligencji” wskazuje na bardziej optymistyczną wizję przyszłości, w której sztuczna inteligencja wspiera człowieka, zamiast go zastępować.