„11 listopada 2026 r. stwierdziliśmy nieautoryzowany dostęp do infrastruktury oraz części danych dotyczących płatności przetworzonych przez Spółkę. Do tej pory nie potwierdziliśmy skopiowania czy wykorzystania danych, ale nie możemy tego całkowicie wykluczyć, dlatego bezpośrednio informujemy klientów, których dane mogą dotyczyć” – napisała spółka w komunikacie.

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Niezwłocznie po wykryciu zdarzenia zablokowano nieuprawniony dostęp, zabezpieczono system i wdrożono dodatkowe mechanizmy monitorowania.

Zdarzenie zostało zgłoszone do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, policji oraz CSIRT KNF – zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego działającego przy Komisji Nadzoru Finansowego. „Współpracujemy z tymi instytucjami przy wyjaśnianiu zdarzenia” – napisano w komunikacie.

Cyberatak na Autopay. Co powinni zrobić klienci?

Autopay zaleca klientom regularne sprawdzanie historii transakcji i niezwłoczne zgłaszanie bankowi operacji, których nie realizowali, a także ostrożność wobec wiadomości i telefonów powołujących się na to zdarzenie.

Autopay SA (wcześniej Blue Media SA) to polski fintech dostarczający usługi i rozwiązania dla sektora finansowego, telekomunikacyjnego i e-commerce, założony w 1999 roku. Oferuje rozwiązania do opłacania rachunków, doładowania telefonów, wykonania ekspresowego przelewu, zakupów przez internet czy płatności za autostrady.