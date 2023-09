Ile dzieci ma naprawdę najbogatszy człowiek świata? Tajemniczy Techno Mechanicus

Elon Musk od dawna dużo uwagi poświęca poziomowi współczynnika urodzeń. Jego zdaniem jego stały poziom to największe zagrożenie dla świata. Sam uznał, że robi wszystko, co w jego mocy, aby pomóc w walce z kryzysem demograficznym. Również dosłownie, ponieważ już spłodził 10 dzieci i prawdopodobnie nie jest to jego ostatnie słowo. Tym bardziej, ze dopiero niedawno okazało się, iż ma ich o jedno więcej niż sądzono i to ze związku z kanadyjską wokalistką Grimes.

Reklama

Musk związał się z nią w 2018 r., a pierwsze dziecko pary o niesłychanie oryginalnym imieniu X Æ A-Xii przyszło na świat w 2020 r. Istnienie ich drugiego dziecka, córki o imieniu Exa Dark Sideræl Musk, zostało ujawnione dopiero w marcu 2022 r., kiedy zaczęła płakać, podczas gdy Grimes udzielała wywiadu reporterowi „Vanity Fair”. Imię Exy zostało później zmienione na „Y” lub „Why” – napisała piosenkarka na Twitterze w marcu tego roku – lub po prostu „?”, chociaż takiego imienia urzędnicy nie mogli uznać i wpisać do aktu urodzenia. Córka urodziła się dzięki surogatce. Imię pierworodnego syna również zostało zmienione w związku z naruszeniem kalifornijskiego prawa w tym zakresie.

Czytaj więcej Ludzie Ile dzieci ma naprawdę Elon Musk? Wyciekły zaskakujące informacje Według najnowszych doniesień amerykańskich mediów prawdopodobnie jest już ich dziewiątka, a ostatnim razem miliarder został ojcem w listopadzie 2021 r.

Para ma także trzecie dziecko, syna o imieniu Techno Mechanicus, który urodził się w połowie czerwca 2022 r. O nim świat dowiedział się dopiero z biografii miliardera, autorstwa Waltera Isaacsona. Nie jest jasne, w jaki sposób Tau został poczęty, choć Grimes skarżyła się, że podczas operacji cesarskiego cięcia Musk robił jej zdjęcia, które potem rozsyłał znajomym. Syn urodził się już po rozstaniu pary.

Z kolei listopadzie 2021 roku Muskowi urodziły się bliźniaki ze związku z jedną ze swoich dyrektorów najwyższego szczebla, Shivon Zilis. Do dzisiaj nie podano ich imion, para prawdopodobnie także się rozstała.