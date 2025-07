Bo to stosunkowo nowy gracz w branży mikromobilności. Jej zespół tworzą m.in. byli inżynierowie Williams Formula One Advanced Engineering. Pierwszy model hulajnogi – ręcznie składany Bo M – zadebiutował półtora roku temu w Wielkiej Brytanii i krajach UE, a teraz wchodzi na rynek amerykański.

Rekord prędkości hulajnogi

Aby wzbudzić zainteresowanie nową futurystyczną hulajnogą wykonaną z jednego bloku aluminium – Turbo, Bo szykuje się do pobicia rekordu prędkości podczas wydarzenia Bonneville Speed Week w sierpniu. Tam prototyp Turbo zostanie pokazany po raz pierwszy publicznie.

– Jeśli chcesz, by ludzie naprawdę zainteresowali się mikromobilnością, musisz robić rzeczy imponujące i znaczące – mówi serwisowi „Wired” dyrektor zarządzający Bo, Oscar Morgan.

Bo stawia na luksusowe hulajnogi, które w przeciwieństwie do konkurencji mają korpus unibody z aluminium, który się nie składa. Nawet przy dostawie hulajnoga trafia do klienta w pudełku w kształcie litery L – by zachować optymalny kształt. Dzięki temu ma być mniej awaryjna, co dla start-upu mogłoby być zabójcze.