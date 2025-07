Miliony dolarów na wojskowe drony, AI i robo-karaluchy. Niemcy zgarniają wszystko

Pierwsza połowa 2025 r. okazała się przełomowa dla europejskich start-upów z sektora defence tech – według danych Dealroom firmy te zdobyły aż 971 mln dol. finansowania. A to więcej niż rekordowy dotąd cały rok 2024. Wówczas do innowacyjnych spółek z tej branży trafiło 605 mln dol. Europa ewidentnie się zbroi i sięga po nowatorskie rozwiązania. Jest jednak tylko pewne „ale” – większość inwestycji trafia za naszą zachodnią granicę. Niemieckie firmy z tej puli zgarnęły aż 881 mln dol., czyli 90 proc. wszystkich pieniędzy wpompowanych w sektor defence tech na Starym Kontynencie.

Kto zdominował innowacje obronne?

Trzeba jednak oddać Niemcom to, że ich start-upy wiodą prym w dziedzinie innowacji obronnych. Bez wątpienia liderem jest monachijski Helsing – w czerwcu to przedsiębiorstwo sfinalizowało największą w Europie rundę finansowania (660 mln dol.), dzięki czemu wycena spółki osiągnęła imponujące 13,2 mld dol. To czyni ją jednym z najcenniejszych prywatnych przedsiębiorstw na kontynencie. Warto wspomnieć, iż za największą część tej inwestycji odpowiadał fundusz Prima Materia, założony przez Daniela Eka, twórcę Spotify.

Działający na rynku raptem od czterech lat Helsing tworzy zaawansowane rozwiązania AI do zastosowań militarnych: od oprogramowania dla broni i pojazdów, po autonomiczne okręty zwiadowcze. Technologia firmy już wspiera symulacje pola walki, elektroniczne systemy walki dla samolotów bojowych, a drony niemieckiego start-upu wykorzystywane są na Ukrainie.

Imponujące projekty realizuje też Quantum Systems, spółka także specjalizująca się w dronach, ale i w biorobotyce. To do niej należała druga pod względem wielkości runda inwestycyjna na kontynencie. Popłynęło do niej 176 mln dol., dzięki czemu firma opracowująca bezzałogowce momentalnie stała się jednorożcem. Na podium tegorocznych inwestycji defence tech stanął z kolei podmiot z podmonachijskiego Taufkirchen. Mowa o ARX Robotics, który otrzymał 34 mln dol. Rozwija on autonomiczne roboty lądowe – pojazdy mogą być wyposażone w radary, urządzenia do wykrywania min, a także w sprzęt medyczny (największy z robo-pojazdów przewozi nawet 500 kg ładunku, od wyposażenia żołnierzy, po rannych).