Ogrody i plantacje zamiast parkingów i pustostanów. To będzie rewolucja w miastach

Plantacje mogą także współistnieć z gastronomią i handlem – w chicagowskim kompleksie The Plant wertykalne farmy sąsiadują z restauracjami, przestrzeniami edukacyjnymi i warsztatowymi, a w Liverpoolu, w ramach projektu Greens for Good, uprawy wpisują się w społeczny ekosystem miasta.

AI wyeliminuje pestycydy

Zdaniem Anny Bąk wykorzystanie opuszczonych przestrzeni miejskich na potrzeby rolnictwa to nie tylko szansa na nadanie budynkom nowej funkcji, lecz także realny wkład w rozwój lokalnej kultury żywnościowej, poprawę bezpieczeństwa żywnościowego i budowanie silniejszych wspólnot.

Nie chodzi jednak o zwykłe rolnictwo. W tym wypadku dominują innowacje i nowe technologie. W sztucznie stworzonych ekosystemach farm wertykalnych kontroluje się mikroklimat, wilgotność, parametry oświetlenia – co pozwala produkować do 120 kg warzyw liściastych rocznie z każdego metra kwadratowego. Zużycie wody obniża się nawet o 90 proc. w porównaniu z tradycyjną uprawą, zaś emisje i transport praktycznie znikają z równania. Co więcej, plantacje nadzorowane przez AI potrafią całkowicie eliminować konieczność stosowania pestycydów.

Jak wyliczają analitycy, sektor rolnictwa generuje obecnie nawet 37 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych. Uprawy miejskie mogą znacząco poprawić ten bilans. Wyzwaniem pozostaje zużycie energii. Jednak i tu pojawiają się rozwiązania – integracja farm z odnawialnymi źródłami energii czy wykorzystanie ciepła odpadowego, na przykład z sąsiednich serwerowni lub zakładów produkcyjnych. Z kolei sama rewitalizacja pustostanów, jak czytamy w raporcie, niesie ze sobą inne, nierzadko pomijane szanse: integrację dziedzictwa historycznego z innowacją czy dodatkowe przychody z gastronomii i turystyki.

W Polsce trend ten dopiero nabiera rozpędu. Do rewolucji „urban farming” jeszcze daleka droga. Anna Bąk przyznaje zresztą, iż sukces tej technologii zależy od skalowalności, efektywnego zarządzania energią i zaufania społecznego do nowatorskich modeli produkcji żywności. – Zachęcamy inwestorów, urbanistów i samorządy do spojrzenia na nieużytkowane budynki z nowej perspektywy, jako zasoby, które mogą odegrać istotną rolę w tworzeniu bardziej zrównoważonych, samowystarczalnych i odpornych miast – dodaje.