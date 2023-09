Inżynierowie znad Wisły zawalczą z chorobą płuc. Wygrali prestiżowy konkurs

PD meds – tak nazywa się rodzimy start-up, który przykuł uwagę jury jednego z popularniejszych konkursów dla innowatorów na świecie, James Dyson Award. W polskiej edycji prestiżowego wydarzenia zwyciężył nowatorski projekt Boreas, który ma znacząco podnieść jakość funkcjonowania pacjentów z chorobami płuc oraz ułatwić pracę specjalistom. Młodzi inżynierowie PD meds stworzyli go podczas pandemii. Wirus nie ominął bowiem bliskiej osoby jednego z członków zespołu – borykała się ona z poważnymi konsekwencjami przebytej choroby. Przebywający w tym czasie na targach medycznych team wpadł na pomysł stworzenia nowoczesnego urządzenia, które pomoże osobom zmagającym się z podobnymi problemami płucnymi. Efekty są bardzo obiecujące.

Reklama

Ambitne plany

Na razie to wczesny etap projektu. Start-up szykuje się do zbudowania konstrukcji urządzenia oraz opracowania algorytmu, który umożliwi terapię. W planie jest też sprawdzenie skuteczności urządzenia na grupie pacjentów i szybkie rozpoczęcie certyfikacji.

O potencjale projektu od PD meds świadczy fakt, że docenił go Julian Bond, inżynier marki Dyson. – Boreas ma realną szansę pomóc wielu osobom. Odpowiada na współczesne potrzeby, jest nowoczesny i jednocześnie intuicyjny – podkreśla Bond.

Czytaj więcej Technologie Nowe sposoby walki z rakiem. Nowotwór można oszukać Naukowcy z Uniwersytetu Purdue opracowali metodę leczenia raka, która oszukuje komórki nowotworowe, tak by wchłonęły fragment RNA, które w naturalny sposób blokuje dalszy ich podział. W fazie badań jest już dziesięć szczepionek opartych na mRNA.

Polski wynalazek to w praktyce mikrokomputer, który kontroluje trudność wykonywanych ćwiczeń oddechowych, zbiera dane oraz wizualizuje choremu, jak należy prawidłowo je przeprowadzić. To istotne, bo niewydolność oddechowa jest stanem zagrożenia życia i towarzyszy wielu schorzeniom. W wyniku przebiegu różnego rodzaju infekcji, stanów pooperacyjnych, nowotworów czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc pacjenci mają często problemy ze złapaniem oddechu, co może doprowadzić do niedotlenienia tkanek, a nawet do zgonu. Przedstawiciele PD meds wskazują, że w obliczu starzenia się społeczeństwa oraz rozwoju medycyny można spodziewać się wzrostu liczby zabiegów, w tym operacji płuc. Pacjenci im poddawani wymagać będą rehabilitacji pulmonologicznej. A Boreas ma być odpowiedzią na te wyzwania.