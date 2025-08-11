Materiał powstał we współpracy z ORANGE POLSKA

Przypomnijmy, czym jest i do czego służy technologia 5G.

5G to kolejny standard łączności komórkowej po 4G/LTE. Co ważne, przynosi bardzo dużo korzystnych zmian – wysokie prędkości transmisji danych, niskie opóźnienia, a także zmiany związane z pojemnością sieci. Innym kontekstem jest internet rzeczy (IoT). Do sieci podłączana jest coraz większa liczba urządzeń. To jeden z powodów, dla których powstała technologia 5G. Aby internet rzeczy i Przemysł 4.0 mogły się rozwijać, niezbędna jest zaawansowana, stabilna i przewidywalna łączność, najlepiej bezprzewodowa, bo wtedy jest dużo bardziej elastyczna.

Co jako Orange Polska proponujecie w ramach tej supernowoczesnej technologii?

Budujemy naszą sieć opartą na stacjach bazowych, których jest już w całej Polsce ponad 12 tys. Mają one za zadanie zapewnić łączność komórkową najwyższej jakości dla naszych wszystkich klientów, których mamy ponad 18 mln. Reprezentuję rynek biznesowy, więc koncentruję się na dostarczaniu usług, zarówno telekomunikacyjnych, jak i ICT, dostosowanych do potrzeb przedsiębiorców. Mamy na przykład zbudowaną łączność komórkową na platformach morskich, mamy stacje bazowe w górach, np. w schronisku koło Morskiego Oka, gdzie bardzo ciężko jest doprowadzić jakąkolwiek łączność.

Jeśli popatrzymy na przemysł, produkcję czy logistykę, to potrzeby łączności są bardzo specyficzne i powinniśmy dokładnie zrozumieć, na czym polega biznes klienta. Trzeba też na to spojrzeć od strony infrastruktury. To często fabryki czy duże magazyny, zlokalizowane wzdłuż szlaków komunikacyjnych, poza miastami. W takich obiektach łączność komórkowa z zewnętrznych stacji bazowych, nawet jeśli jest, nie zawsze będzie dostępna wewnątrz. Możemy zaprojektować sieć, biorąc pod uwagę rodzaj budynków, ich liczbę i lokalizację oraz to, czy mamy zapewnić łączność tylko wewnątrz, czy również na zewnątrz. Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy zbudować łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy. Nazywamy to sieciami kampusowymi, czyli przeznaczonymi dla danego przedsiębiorstwa.

Przed nami są też wyzwania związane z rozwojem energetyki, np. farmami wiatrowymi na Bałtyku. Pierwsze turbiny już powstają. To bardzo specyficzne miejsca. Jeśli chcemy zapewnić komunikację i możliwość zbierania danych z różnego rodzaju urządzeń, chcemy też mieć zainstalowanych wiele kamer i wiedzieć, co się dzieje w tych obiektach w czasie rzeczywistym, to do tego potrzebna jest niezawodna łączność. A w takich obiektach niekoniecznie będzie wystarczająca standardowa sieć mobilna.

Czy są już konkretne przykłady wdrożeń sieci kampusowych? Jakie są ostatnie doświadczenia Orange Polska w tym zakresie?

Na świecie powstało już około 1800 prywatnych sieci komórkowych. Większość z nich już w tej chwili działa w standardzie 5G. W Polsce tych sieci dotychczas powstało kilkanaście, więc mamy jeszcze przestrzeń do zagospodarowania. My jako Orange Polska jesteśmy już obecni z technologią 5G, o charakterze kampusowym w wielu branżach. Na przykład w fabryce pralek Miele na terenie łódzkiej strefy ekonomicznej w Ksawerowie pod Łodzią w nowoczesnej hali zbudowaliśmy system łączności 5G, pod który podłączone są inteligentne kamery. Potrafią one automatycznie, w oparciu o sztuczną inteligencję, przesyłać obraz bardzo dobrej jakości za pomocą szybkiej technologii 5G. Ten system może m.in. ustalić, czy produkowana pralka ma defekt.

Jeszcze inny przykład to logistyka wielkoskalowa. Jesteśmy obecni z naszą siecią kampusową w ogromnym magazynie ID Logistics pod Warszawą o pojemności 60 tys. palet. Jest tam wiele cyfrowych procesów, do których potrzeba łączności. Choćby skanowanie – skanery ręczne, skanery na wózkach widłowych, skanery na pojazdach logistycznych. Te urządzenia cały czas się przemieszczają, zarówno na terenie magazynu, między regałami, jak i na rampach, gdzie podjeżdżają ciężarówki. Działa tam też transmisja wideo z wózków, które kompletują towary do załadunku. To rozwiązanie także jest obsługiwane za pomocą 5G.

5G daje nowe możliwości dla tych przedsiębiorstw, które dotychczas najczęściej budowały, połączenia kablowe – dobre, ale nieelastyczne i kosztowne. Również nadal popularna technologia wi-fi ma swoje ograniczenia i nie jest w stanie zapewnić tak przewidywalnej i stabilnej łączności o gwarantowanych parametrach, jaką daje 5G.

–rozmawiał Marcin Piasecki

–not. jer

Materiał powstał we współpracy z ORANGE POLSKA