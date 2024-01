Białostocka fima wsparta przez AI szybko wykryje nowotwory czy bezdech senny

Z końcem 2023 r. start-up podpisał umowy inwestycyjne z partnerami finansowymi – chodzi o zwiększenie kapitału spółki; zabezpieczenie finansowe wynosi do 3 mln zł (blisko 1/3 tej kwoty już wpłynęła do medtechu). – Pozyskanie 3 mln zł to sukces, biorąc pod uwagę sytuację rynkową. Widzimy, że wiele firm boryka się z trudnościami w uzyskaniu finansowania i zabezpieczaniem swoich projektów – dodaje Skalski.

Jednocześnie Healthnomic szykuje się do wejścia na rynek publiczny – spółka planuje wprowadzić akcje do alternatywnego obrotu. Na razie trwają formalności związane z debiutem na NewConnect.