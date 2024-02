Firmę sprzedał założycielom Lego. Teraz zakłada fundusz, który wesprze start-upy

Hard2beat to spółka, która ma plan, by mocno zaznaczyć swoją obecność na rodzimym rynku finansowania wysokiego ryzyka. Fundusz bierze udział w naborze do programu PFR Starter dla nowych podmiotów VC, który zaczął się 12 lutego. – Cieszymy się, że program PFR Starter powrócił z kolejną edycją. W poprzednich powstało sporo firm venture capital, takich jak bValue, SMOK, Sunfish czy Movens Capital, które nie tylko mogą się pochwalić dobrymi inwestycjami, ale z powodzeniem zbierają kolejne fundusze całkowicie prywatne, przyciągając renomowanych zagranicznych inwestorów – mówi Maciej Frankowicz, partner zarządzający Hard2beat. I zaznacza, że twórcy spółki chcą, by fundusz w tej edycji programu powtórzył te historie zakończone sukcesem.

To maraton, a nie sprint

Frankowicz, podobnie jak drugi z partnerów – Konrad Trzyna – do tej pory zarządzał Shape VC. Ten w latach 2019–2023 zainwestował w sumie w 36 start-upów (w ramach programu BRIdge Alfa). Wśród finansowanych podmiotów znalazły się m.in. Aether Biomedical (poznańska spółka dr. Faitha Jiwakhana oraz Dhruva Agrawala, którzy opracowali innowacyjną protezę dłoni), AdTonos (firma działa w branży nowoczesnych reklam) czy Dynamic Air Cooling, który tworzy urządzenia chłodnicze oparte na oryginalnym cyklu termodynamicznym oraz gazowym, gdzie czynnik chłodzący stanowi jedynie powietrze). Wszystkie te projekty z sukcesami zdobywają międzynarodowych klientów i zbierają kolejne rundy finansowania za granicą.

Frankowicz i Trzyna chcą doprowadzić do takiego rozwoju kolejne start-upy. I w tym pomoże im wrocławski biznesmen Maciej Zawadziński – seryjny przedsiębiorca, który na koncie ma już sprzedaż trzech firm. Dla niego Hard2beat to kolejne duże przedsięwzięcie po wyjściu operacyjnym z Piwik PRO (przy wycenie powyżej 50 mln euro i wygenerowaniu ponadczterokrotnego zwrotu) oraz zeszłorocznej transakcji sprzedaży spółki do duńskiego funduszu Kirk Kapital, za którym stoją założyciele Lego.

Zawadziński, wraz ze wspomnianymi dwoma inwestorami technologicznymi, zbudowali Hard2beat, którego kapitalizacja to 80 mln zł, a plan inwestycyjny opiera się na pozyskiwaniu spółek tzw. deeptech, opierające swoje rozwiązania na oprogramowaniu. Fundusz zamierza zainwestować w sumie ponad 20 firm (to projekt na najbliższe trzy lata), przy czym średnio w pierwszej rundzie Hard2beat chce wykładać do około 2 mln zł (jednakże zwiększając zaangażowanie kapitałowe w tych najlepszych podmiotach nawet do 8 mln zł).