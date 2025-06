Partnerem podcastów jest Siemens Polska

– Badania mówią, że miejsca pracy zlikwidowane z powodu zastąpienia ich sztuczną inteligencją zostaną uzupełnione. Powstaną nowe potrzeby rynku dotyczące zatrudnienia pracowników, ale żeby do tego doszło, musi się zmienić system edukacji pod kątem uczelni technicznych czy wykształcenia technicznego – mówił Rafał Bień, dyrektor działu automatyki przemysłowej w Siemens Polska w podcaście „Digitalizacja kontra rynek pracy. Jak zmienia kapitał ludzki?”.

Jednak jego zdaniem wśród kadry menedżerskiej i pracowników powinny być również mocno rozwijane miękkie kompetencje. – Wszyscy cały czas muszą mieć poczucie samorozwoju, współpracy. AI wymusi to, że będziemy musieli nauczyć się współpracować, wzrośnie udział zadań kreatywnych pomiędzy grupami. Oczywiście pojawi się też kilka nowych specjalizacji, dla nas kiedyś niewyobrażalnych, czyli chociażby na poziomie psychologii współpracy z AI – dodał.

Radosław Frańczak, partner i lider zespołu SAP w EY Polska, zauważył, że szczególnie duże przedsiębiorstwa mocno angażują się w to, żeby procesy transformacji cyfrowej były transparentne. – Zespoły w firmach oczywiście muszą się edukować, muszą poznawać technologię, ale też się zmieniać razem z technologią. Zmieniają się role, zmieniają się układy, zmieniają się zależności. Pojawiają się inne role, inne zadania, inne tematy do wykonania – mówił.

Czy cyfryzacja i sztuczna inteligencja są w stanie zaradzić kryzysowi demograficznemu i brakowi rąk do pracy? – Pracy będzie coraz więcej – mówił Radosław Frańczak. – Wielu przedsiębiorców cierpi na to, że nie jest w stanie zatrudnić tyle personelu, ile potrzebuje. Obecnie potrzebne jest rozwiązanie, które podniesie efektywność wytwarzania. I technologia może to umożliwić. Spójrzmy na rolnictwo – maszyny, które dzisiaj jeżdżą po wielkich polach, to zdalnie sterowane automaty. Dzisiaj największym problemem tak naprawdę nie jest już technologia, tylko kwestia tego, czy my jako ludzie zechcemy z tymi automatami współpracować. Jesteśmy na etapie, w którym ta współpraca po prostu jest potrzebna. I to są kompetencje, które dzisiaj będą najbardziej poszukiwane – dodał.

W jaki sposób może się rozwijać współpraca pomiędzy zespołami ludzkimi i automatami? – Trzeba pamiętać, że AI jest pozbawiona jednej podstawowej cechy: empatii. Jestem bardzo ciekaw, czy będziemy świadkami powstania empatycznej strony sztucznej Inteligencji. Nasza rzeczywistość zmienia się na tyle szybko, że można się tego spodziewać – powiedział Rafał Bień.

Pracodawcy muszą jednak pamiętać o mocnych stronach mniej zaawansowanej, cyfrowo starszej, generacji pracowników. – Trochę ryzykujemy, że zanikną nam kompetencje analogowe. A one są niezbędne, gdyż duża część urządzeń pozostanie analogowa, tylko będą sterowane cyfrowo. Tę wiedzę mają dziś pracownicy najbardziej doświadczeni. Jako pracodawcy nie mamy wyboru, musimy ich nauczyć świata cyfrowego. Tak, żeby mogli dalej wykorzystywać swoje kompetencje, ale już w nowej rzeczywistości – przyznał Rafał Bień.

