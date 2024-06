Dron na miesiąc, laptop na tydzień. Polska wypożyczalnia rusza na podbój zagranicy

Od listopada 2023 r. Plenti współpracuje z BNP Paribas, dzięki czemu wybrane urządzenia, oprócz standardowego wynajmu „na życzenie”, są dostępne również w opcji subskrypcji aż na dwa lata.

Firma – kierowana przez Rokosza – oferuje klientom biznesowym najem jako alternatywę dla leasingu. Jednakże start-up dla swoich partnerów ma też jeszcze inną nowatorską propozycję. Chodzi o program PlentiPartners. Ten pozwala przedsiębiorcom zarabiać na wynajmie smartfonów, laptopów i innych urządzeń na platformie Plenti (program jest przeznaczony dla aktywnych płatników podatku VAT). Doświadczenie rodzimej spółki pokazuje, iż najpopularniejsze kategorie wypożyczanych sprzętów to gaming i VR, telefony komórkowe i tablety oraz TV i audio, które odpowiadały odpowiednio za 34, 13 i 12 proc. wynajmów na platformie (analizy pokazują, iż najpopularniejsze urządzenia to google VR Meta Quest 3, Oculus Quest 2 i Sony PlayStation VR, a także konsola Sony PlayStation 5).

Biznes zarabia na subskrypcjach

W ramach PlentiPartners partnerzy kupują – za pośrednictwem Plenti – urządzenia na wynajem, a start-up dzierżawi od nich elektronikę, która następnie trafia do puli dostępnej dla klientów serwisu. W ramach umowy dzierżawy Plenti wypłaca partnerom stałe wynagrodzenie z tytułu czynszu. Jak zaznacza Wojciech Rokosz, w zależności od warunków współpracy z partnerem roczna marża wynosi od 12 do 15 proc. wartości umowy. Dodaje przy tym, iż przez cały okres dzierżawy sprzęt jest ubezpieczony i serwisowany przez Plenti, a platforma odpowiada także za wszystkie operacje związane z obsługą wynajmu. Co istotne, po zakończeniu umowy Plenti odkupuje urządzenia od biznesowych partnerów.

Czytaj więcej Biznes Ludzie Startupy Pakistańczycy z Polski ruszają w świat. Sztuczna inteligencja wynajmie auto Ammar Akhtar stworzył platformę najmu aut, która porównuje oferty wypożyczalni, a nawet negocjuje ceny. Ów koncept zakiełkował w przysłowiowym garażu w Dubaju, ale w świat startuje z Polski. Biznes już próbuje podbić 13 rynków.

Do programu przystąpiło dotychczas ponad 120 przedsiębiorców. Założyciel start-upu wskazuje, że największa wpłata od pojedynczego partnera to ponad 1 mln zł, przy czym blisko co trzeci z nich po zawarciu pierwszej umowy zdecydował się na zwiększenie swojego udziału w programie. – Po roku od oficjalnego uruchomienia programu PlentiPartners pozyskaliśmy od ponad 120 partnerów już ponad 10 mln zł. W dodatku rośnie liczba osób, które decydują się na podpisanie drugiej i kolejnej umowy. A to przejaw zaufania do naszego programu – komentuje Rokosz. I podkreśla, że Plenti wynajmuje tylko te urządzenia, które cieszą się zainteresowaniem klientów.

– W ten sposób możemy oferować partnerom stałe wynagrodzenie, wiedząc, że ich sprzęt będzie stale wynajmowany – zauważa.