Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży

Materiał powstał we współpracy z OChK

Boom na sztuczną inteligencję (AI) nie omija Polski. Prawie połowa firm deklaruje, że już ją wykorzystuje, a połowa, że w najbliższych latach zamierza w tę technologię inwestować. Na wielu konferencjach sztuczna inteligencja jest odmieniana przez wszystkie przypadki, pojawiają się poświęcone jej kierunki studiów. Jak dziś definiujecie AI?

To złożone pytanie. Ja definiuję sztuczną inteligencją bardzo szeroko i ona jest z nami od wielu lat. Wdrażaliśmy już u klientów modele machine learningowe (ML), regresyjne, które są świetne na przykład do analizy danych. Potrafią choćby odpowiedzieć na pytanie, jakie są preferencje danego klienta podczas zakupów, czy doskonale wykrywać fraudy w transakcjach bankowych.

Natomiast rzeczywiście od kilkunastu miesięcy, od momentu, kiedy pojawił się ChatGPT, czyli nowy językowy model AI, który potrafi tworzyć treści, mamy boom na AI. Jak spojrzymy na rynek, to spółki takie jak OpenAI mają niebotyczne wyceny, liczone w bilionach dolarów. Z drugiej strony giełdowe notowania gigantów, choćby Grupy Alphabet, znacząco wzrosły w ciągu ostatniego roku w porównaniu z innymi firmami z indeksu 500 spółek. Ten obraz sprawia, że analitycy rynku mówią, że będzie to kolejna rewolucja, niektórzy przewidują, że nawet większa niż rewolucja przemysłowa czy pojawienie się internetu. Widzimy firmy, które próbują dzisiaj w jakiś sposób wdrażać tę technologię, zastanawiają się, w jaki sposób dostosować ją do swoich potrzeb i jak to robić bezpiecznie i etycznie. Czy ona zastąpi część pracowników, czy może zwiększy efektywność.

Jesteśmy więc w momencie przełomowym. Z jednej widzimy coś niesamowitego pod kątem możliwości zastosowań i potencjału, z drugiej mamy rzeczywistość, w której biznes jeszcze nie zaadaptował tej technologii w 100 proc. Na razie raczej próbuje się jej nauczyć, bada jej możliwości i chce zobaczyć, czy jest ona w stanie generować nowe wartości.

A jakie firmy najczęściej pytają o możliwości wykorzystania AI?

W OChK uważamy, że ta technologia pasuje praktycznie do każdego sektora – nieważne, czy chodzi o firmę z sektora finansowego, regulowanego, o dużą, złożoną korporację, czy o mały start-up, który próbuje budować na przykład swój produkt software’owy. Różnią się tylko zastosowania. Możemy używać sztucznej inteligencji na przykład w branży filmowej do generowania głosu. Obecnie jest to już bardzo popularny trend. Dużo studiów produkuje wersje językowe filmów używając sztucznej inteligencji do generowania np. hiszpańskiej wersji głosu amerykańskiego aktora. Podobnie jest w branżach regulowanych. Choćby w bankowości jest bardzo wiele przykładów, gdzie firmy używają sztucznej inteligencji i modeli LLM (ang. large language model – model AI zaprojektowany w celu rozumienia i generowania ludzkiego języka) do obsługi klienta, co pozwala zwiększać efektywność obsługi i zmniejszać jej koszty. Nie ma jednego określonego modelu działania. Mamy uniwersalny trend, który pasuje praktycznie do każdego sektora i do każdej firmy, niezależnie od jej wielkości i skali działalności.