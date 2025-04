Przemysław Furlepa przez 8 lat pracował na kluczowych stanowiskach banku BNP Paribas. Kierował tam segmentem bankowości detalicznej i mikroprzedsiębiorstw w Polsce, innych krajach Europy oraz regionu Morza Śródziemnego i przewodniczył radzie nadzorczej BNP Paribas TFI. Wcześniej, przez 13 lat, odpowiadał za bankowość detaliczną i elektroniczną w ING Banku Śląskim.

„Grupa ING ukształtowała mnie jako finansistę, a jej kultura organizacyjna jest bliska wyznawanym przeze mnie wartościom. Rola szefa centrum kompetencyjnego ING w Polsce to z jednej strony możliwość wykorzystania mojego istniejącego doświadczenia w sektorze finansowym, a z drugiej – okazja do pogłębienia tego doświadczenia o zarządzanie jednostką wyspecjalizowaną w usługach technologicznych, operacyjnych i z zakresu modelowania ryzyka. To usługi, które w istotny sposób wpływają i będą wpływały na sposób, w jaki nasi klienci korzystają z oferowanych przez ING rozwiązań finansowych” - komentuje nowy CEO ING Hubs Poland w komunikacie.

Przemysław Furlepa to bankowiec z niemal 30-letnim doświadczeniem w międzynarodowych instytucjach finansowych, w takich obszarach jak finanse, zarządzanie ryzykiem, bankowość dla klientów biznesowych, bankowość korporacyjna oraz bankowość detaliczna.



„Staje na czele polskiego hub’u w ważnym dla firmy momencie intensyfikacji działań, które wyróżnią ją na tle konkurencji i przybliżą do osiągnięcia celu bycia najlepszym bankiem w Europie. Zespół ING Hubs Poland zyskuje świetnego lidera, który zadba o kontynuację sukcesów spółki we współpracy z pozostałymi członkami zespołu zarządzającego. Jednocześnie dołącza do międzynarodowego zespołu zarządzającego centrami kompetencji ING, a lokalnie staje na czele grupy liderów kluczowych dla funkcjonowania organizacji funkcji wparcia i linii biznesowych" - czytamy w komunikacie ING Hubs Poland.