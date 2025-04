„Śmierć papieża to mistyfikacja”. Świat zalewa fala oszustw „na Franciszka”

Oszuści wyłudzają dane i pieniądze

Nagłówek „Śmierć papieża to mistyfikacja” przyciąga internautów (pojawił się on na TikToku). Ale – jak zbadali specjaliści – to nic innego niż próba wywołania zamieszania w sieci, a najczęściej przykrywka do próby wykradzenia danych. Z reguły link prowadzi z takiej fałszywej wiadomości, wzbogaconej o zdjęcia deepfake, do podrobionej strony Google, promującej oszustwo z kartami podarunkowymi (schemat mający na celu wyłudzenie pieniędzy lub wrażliwych danych). Co więcej, cyberprzestępcy płacą za pozycjonowanie swoich fałszywych stron wśród legalnych wyników wyszukiwania, wprowadzając użytkowników w błąd i sprawiając, że myślą oni, iż odwiedzają wiarygodne źródło informacji.

Badacze określają to zjawisko mianem „cyfrowego oportunizmu zagrożeń”. Nasiliło się ono podczas pandemii Covid-19, kiedy to Google odnotowywało nawet 18 mln wiadomości z malware i phishingiem dziennie (nawiązujących właśnie do tematu pandemii).