Patronat Rzeczpospolitej

W dniach 10 i 11 kwietnia 2025 roku w Łodzi odbyła się SoDA Conference 2025 – wydarzenie, które zgromadziło liderów polskiej branży IT. Tegoroczna edycja, pod hasłem „Adaptation & Resilience”, poświęcona była strategiom radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego rynku, budowaniu odporności organizacyjnej oraz adaptacji do zmieniającego się otoczenia technologicznego i regulacyjnego.

Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w prelekcjach i panelach dyskusyjnych, których tematyka dotyczyła transformacji cyfrowej, wdrażania AI, automatyzacji procesów oraz dostosowywania działalności do standardów ESG i AI Act. Eksperci dzielili się doświadczeniami w zakresie tworzenia innowacyjnych modeli biznesowych, zarządzania kryzysowego i budowania przewagi konkurencyjnej. Konferencja była także miejscem wymiany wiedzy, inspiracji i networkingu, podkreślając rolę elastyczności i innowacyjności jako kluczowych kompetencji branży IT.

Wydarzeniu towarzyszyła ceremonia SoDA Awards – nagrody przyznano projektom, które łączą zaawansowane technologie z realnym wpływem na społeczeństwo, zdrowie i środowisko.

Problem, z jakim borykają się pacjenci z dolegliwościami kręgosłupa, znalazł swoje rozwiązanie w projekcie, który rewolucjonizuje diagnostykę i terapię poprzez zastosowanie sztucznej inteligencji. Dzięki niemu możliwe stało się prowadzenie fizjoterapii na odległość. W kategorii innowacje laureaci z firmy SpineTime, będący twórcami innowacyjnej aplikacji REHApp, zostali wyróżnieni za skuteczne połączenie zaawansowanych algorytmów z praktycznym zastosowaniem w medycynie.

Rosnące wyzwania związane z ochroną zasobów naturalnych skłaniają do poszukiwania rozwiązań umożliwiających monitorowanie jakości wody. Projekt WaterSense, który zdobył główną nagrodę w kategorii innowacje, odpowiada na krytyczne potrzeby w zakresie ochrony środowiska, zapewniając narzędzia do stałej kontroli i analizy parametrów wody, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania równowagi ekologicznej oraz zdrowia publicznego.

W obszarze zaangażowania społecznego szczególne wyróżnienie zdobyła inicjatywa wspierająca młodzież z regionów dotkniętych konfliktem. Dzięki projektowi „IT-Camp Positive Connections” firma N-IX umożliwiła młodym ludziom zdobycie umiejętności w zakresie programowania, cyberbezpieczeństwa i zarządzania projektami. To rozwiązanie nie tylko otwiera drzwi do przyszłych możliwości zawodowych, ale również przyczynia się do poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej dotkniętych środowisk.

Nagroda główna w tej kategorii powędrowała do firmy Bluerider Software. Dzięki ich inicjatywie – Ripple Effect – tysiące rolników i rolniczek zyskało dostęp do nowoczesnej platformy edukacyjnej, umożliwiającej zdobycie kluczowych umiejętności w zakresie uprawy warzyw i owoców. W efekcie aż 99 proc. uczestników programu stało się „food-secure” i uniknęło skrajnego ubóstwa w ciągu zaledwie dwóch lat.

Edukacja oraz rozwój zawodowy pozostają fundamentem budowania przyszłości branży IT. Inspirujący festiwal dedykowany młodym talentom – który łączył elementy prelekcji, warsztatów oraz networkingu – spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Wieloaspektowe inicjatywy, realizowane przez zespoły m.in. z firm Selleo, Precisely, ICE Mortgage Technology, Rekord SI oraz Agencji Rozwoju Regionalnego, zaowocowały przyznaniem statuetki.

Na tle wyzwań związanych z rosnącymi kosztami rekrutacji i utrzymania pracowników projekt SHEnergy, realizowany przez Transition Technologies, wyróżnił się jako przykład doskonałego budowania marki pracodawcy. Dzięki regularnym warsztatom i szkoleniom inicjatywa ta wspiera rozwój kobiet w IT, umożliwiając im budowanie pewności siebie oraz zdobywanie kluczowych kompetencji niezbędnych do osiągania sukcesów zawodowych.

Rewolucyjne podejście do obsługi klienta, łączące technologię AI, bezpieczeństwo kwantowe i elastyczne wideopołączenia, znalazło odzwierciedlenie w projekcie Video in Person, opracowanym przez firmę Yameo, który nagrodzono w kategorii otwartej jako przełomowe rozwiązanie w obszarze obsługi klienta. Projekt umożliwia znaczną redukcję kosztów oraz przyspieszenie procesów komunikacyjnych w bankowości, ubezpieczeniach i branży inspekcyjnej.

Polskie firmy, które z powodzeniem zdobywają rynki zagraniczne, pokazały, że innowacyjność i zdolność do ekspansji są nieodłącznymi cechami współczesnych software house’ów. Firma STX NEXT została nagrodzona za imponujące wyniki eksportowe, a Neti – za dynamiczną ekspansję na rynki m.in. USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec oraz krajów skandynawskich. Te projekty odpowiadają na wyzwania związane z globalizacją rynku i potrzebą budowania silnej, międzynarodowej marki.

W obszarze wzrostu przychodów i pozyskiwania klientów wyróżniono segmenty firm różnej wielkości. Wybrane przedsiębiorstwa, takie jak Appotype, Randlab, SoftwareMill oraz iteo, zostały nagrodzone za efektywność operacyjną, innowacyjne modele sprzedażowe i zdolność do adaptacji w warunkach spowolnienia gospodarczego.

Na specjalne wyróżnienie zasłużył Łódzki Ekosystem Technologiczny – Invest in Lodz (Central Poland), który dzięki kompleksowym inicjatywom wspierającym rozwój lokalnego IT, jak warsztaty, staże, stypendia i misje gospodarcze, zintegrował środowisko naukowe, administrację oraz firmy, kreując unikalną przestrzeń sprzyjającą innowacjom. Dodatkowo, nagrody specjalne od prezydium SoDA trafiły do ambasadorów SoDA, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i wpływem na rozwój polskiego sektora technologicznego.

