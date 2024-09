Polska sztuczna inteligencja pomoże w nauce matematyki. Rusza ekspansja zagraniczna

Dariusz Żuk, partner zarządzający w AIP Seed, wierzy w sukces tego przedsięwzięcia. I to z kilku powodów. – Po pierwsze, Mark Zollner to wyjątkowy przedsiębiorca z bogatym doświadczeniem, zarówno z udanych projektów start-upowych, jak i tych, które nie odniosły sukcesu – co także jest cenną lekcją. Jego globalne doświadczenie w mentoringu start-upów daje mu unikalne spojrzenie na biznes – ocenia Żuk.

Druga sprawa, jak tłumaczy, to wiedza i umiejętności w dziedzinie rozwiązań AI Wojciecha Drężka, współzałożyciela start-upu, który w Stimy AI odpowiada za technologię. I wreszcie kluczowa kwestia – potencjał rynkowy tego rozwiązania. Możliwości rozwoju segmentu edukacji matematycznej są ogromne i wciąż rosną. Poza tym to temat, dla którego nie ma granic. Mimo to – jak podkreśla Żuk – dotychczasowe rozwiązania edukacyjne, które pojawiały się na rynku, często były zbyt proste lub zwyczajnie nieefektywne. – A Stimy AI ma potencjał, by nie tylko rozwiązywać skomplikowane zadania matematyczne, ale także pokazywać uczniom poszczególne etapy rozumowania. To pierwszy krok do stworzenia kompleksowej aplikacji edukacyjnej, która w przyszłości może wykroczyć poza samą matematykę – przewiduje parter w AIP Seed.

Tym bardziej że – jak zaznacza Krzysztof Grochowski, partner w Simpact Ventures – miliony dzieci mają trudności z nauką matematyki. Jego zdaniem ów problem jest szczególnie widoczny w społecznościach o ograniczonym dostępie do edukacji, choć dotyka uczniów na całym globie. Jak wyjaśnia, lekiem w tej sytuacji może być sztuczna inteligencja. – AI to jedno z najbardziej skalowalnych rozwiązań, które może wspierać nie tylko rozwój biznesu, ale także tworzenie pozytywnych zmian społecznych. Dzięki personalizacji nauki AI pomoże każdemu, niezależnie od miejsca zamieszkania i zasobów – argumentuje Grochowski.

Jak się dowiedzieliśmy, Stimy AI planuje przeznaczyć pozyskane fundusze na wejście na nowe rynki, udostępniając aplikację kolejnym 100 mln użytkowników. W tym celu platforma pojawi się w kilkunastu nowych wersjach językowych (obecnie dostępna jest w siedmiu językach). Twórcy start-upu chcą też przyspieszyć rozwój samego systemu AI do nauki matematyki, a także wprowadzić dodatkowe funkcje, które pozwolą na zwiększenie zaangażowania użytkownika i poprawią efektywność nauki.