Polska firma zaleje Chiny translatorami. To kolejny krok w światowej ekspansji

– Widzimy jednak w Chinach ogromny potencjał do wzrostu, zarówno w sektorze turystycznym, jak i wśród profesjonalistów, którzy coraz częściej sięgają po narzędzia ułatwiające międzynarodową współpracę – tłumaczy. – Projektując nasze urządzenia, stawiamy na innowacyjność i niezawodność. Jesteśmy pewni, że zainteresujemy klientów, którzy oczekują precyzyjnego rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz skutecznego wsparcia użytkownika – dodaje Studnicki.

Jest on jednak dobrej myśli, bo, jak przekonuje, chińscy klienci cenią europejską jakość oraz precyzję w tłumaczeniu języków. – Dlatego pracujemy nad rozwojem nowych kanałów dystrybucji naszych urządzeń, w tym nad ich dostępnością w kolejnych kluczowych punktach sprzedaży w kraju – zaznacza Radosław Studnicki.

Vasco działa w 25 krajach

Vasco to innowacyjna spółka, która jednak nie jest już start-upem. Na rynku działa bowiem już od 2008 r. Firma projektuje, produkuje i sprzedaje mobilne urządzenia do tłumaczeń. Początkowo takie translatory były niezwykle popularne, ale biznes pokrzyżowały ogólnodostępne w sieci darmowe narzędzia do tłumaczeń. Vasco twierdzi jednak, że to rozwiązania zawodne. Urządzenia Vasco zapewniają zaś precyzję, stąd dedykowane są nie tylko dla podróżników czy biznesmenów, ale również dla osób uczących się języków obcych.

Z polskich tłumaczy korzystają instytucje publiczne na całym świecie, takie jak służby medyczne i mundurowe, czy obiekty turystyczne - tylko w ub.r. firma sprzedała 80 tys. urządzeń (m.in. w USA, Kanadzie, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Holandii czy Bułgarii). Obecnie Vasco Electronics działa w 25 krajach na czterech kontynentach, choć główną siedzibę ma w Krakowie.

Sam gadżet jest niewielkich rozmiarów, mieści się w kieszeni i wygodnie leży w dłoni. Umożliwia tłumaczenie 108 języków. W odróżnieniu od darmowych rozwiązań internetowych sprzęt Vasco nie wymaga płacenia za połączenie z siecią (co za granicą może być niezwykle kosztowne) – urządzenie zapewnia bowiem szybkie tłumaczenia dzięki wbudowanej karcie SIM. Co istotne, dzięki niej dostęp do internetu jest bezpłatny (w niemal 200 krajach, bez limitów). Polski producent oferuje dwa modele: kompaktowy M3 oraz bardziej zaawansowany, wyposażony w duży wyświetlacz – V4. Narzędzia te zapewniają tłumaczenie mowy (umożliwiają prowadzenie płynnej konwersacji – opóźnienie sięga 0,5 s, wykorzystując cyfrowy głos z wymową „native speakera”) i tłumaczenie na podstawie obrazu (np. zdjęć) – w ten sposób można m.in. przeczytać menu czy zrozumieć sklepowy szyld. Translator przenośny zawiera również funkcję tłumaczenia tekstu. Co ciekawe, sprzęt zawiera również MultiTalk, czyli aplikację do tworzenia czatów, gdzie może dołączyć aż 100 uczestników (wszystkie wiadomości są tłumaczone na bieżąco, więc każdy może pisać lub mówić w swoim własnym języku).