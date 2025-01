Polskie e-translatory robią furorę na CES 2025. Ta technologia odmieni komunikację

– U podstaw naszej działalności leży misja przełamywania barier językowych. W ostatnim roku bardzo intensywnie pracowaliśmy nad produktem, który możliwie maksymalnie zapewni naturalność i płynność tłumaczonej rozmowy, pozwalając użytkownikom na swobodną komunikację w wielokulturowym, zglobalizowanym świecie – mówi szef Vasco Electronics.

Tłumaczenia głosowe, tekstowe i ze zdjęć

Vasco Translator Q1 oferuje nie tylko tłumaczenie głosowe, ale też tekstowe i ze zdjęć. I to w ponad 110 językach. Co ważne, sprzęt posiada wbudowaną kartę SIM, która zapewnia darmowy internet do tłumaczeń w niemal 200 krajach. Urządzenie do sprzedaży ma trafić w II kwartale br.

Maciej Góralski tłumaczy w rozmowie z "Rzeczpospolitą", iż nie dostępne powszechnie w smartfonach opcje tłumaczeń online nie stanowią wprost konkurencji. – Do prostych zapytań np. o drogę wystarczą choćby narzędzia Google. My stawiamy na jakość translacji i bezpieczeństwo transkrybowanych rozmów. To rozwiązania dla profesjonalistów, sprzedaż kierujemy do firm i instytucji – komentuje. I wskazuje, że urządzenia Vasco mają nieporównywalnie lepszą jakość zbierania dźwięku i wygłuszania szumów niż popularne smartfony (translator jest w stanie rozpoznać mowę z 3 metrów).

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, sprzętem zainteresowała się ambasada Polski w USA. Prowadzone są też rozmowy z zagranicznymi bankami. Niedawno dla swoich pracowników elektroniczne tłumacze od Vasco kupił Orlen. Być może firma podbije też rynek konferencji. Na CES pokazała bowiem system Vasco Audience przeznaczony do tłumaczeń grupowych, zaprojektowany z myślą o wyzwaniach komunikacji podczas międzynarodowych wydarzeń. Rozwiązanie to umożliwia wygodne tłumaczenie długich wypowiedzi podczas przemówień, szkoleń, na wiele języków symultanicznie. System adresowany ma być ponadto dla edukacji, turystyki, czy organizacji kulturalnych. Wspierać ma go specjalna słuchawka tłumacząca – Vasco Translator E1 (ten model już w ub. r. zostały wyróżnione przez „New York Times” na liście “The best of CES 2024”).

Vasco Electronics w 2024 r. zanotował 30-proc. wzrost sprzedaży (wynik netto sięgnął 11 mln zł), choć w niektórych miesiącach ta dynamika sięgała 80 proc. W sumie na rynek spółka dostarczyła w minionym roku ponad 100 tys. sztuk swoich e-tłumaczy. Góralski twierdzi, że duża imigracja związana z wojną za naszą wschodnią granicą dodatkowo nakręciła zapotrzebowanie na taki sprzęt. Jednak eksport polskiej firmy to i tak prawie 85 proc. sprzedaży.