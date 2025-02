Pani „Dzikich jagód” kupiła najwyższy wieżowiec. Kim jest najbogatsza kobieta Rosji?

Urodzić siedmioro dzieci i robić biznes

Bakalczuk jest w biznesowej elicie Rosji przykładem kariery od pomysłu do miliardów. Nie uczestniczyła w podziale tłustych kąsków komunistycznej gospodarki. Nie dołączyła do kasty oligarchów (nie ma w niej żadnej kobiety). Stworzyła firmę od podstaw w 2004 r. Sama zamawiała towary, przyjmowała zamówienia i je dostarczała. A za pierwszy magazyn służyło jej prywatne małe mieszkanie.

Pomysł na firmę pojawił się wraz z narodzinami pierwszego dziecka: Tatiana nie mogła już uczyć i zaczęła szukać nowych źródeł dochodu. Najpierw zaczęła sprzedawać ubrania z niemieckich katalogów Otto i Quelle. Pierwszą witrynę dla tego biznesu opracowała firma Utech, należąca do jej męża. Władysław Bakalczuk, z wykształcenia radiofizyk, zajmował się sprzedażą komputerów oraz działalnością polegającą na zapewnianiu dostępu do internetu. Strona została nazwana wildberries.ru. W firmie pracował nie tylko mąż, ale także młodsza siostra Tatiany, jej ojciec i ciotki. „Prawie wszyscy krewni przybyli do pomocy” – napisał „Forbes”.

Już po roku firma miała swoje biuro w wiosce w obwodzie moskiewskim, kurierów, operatorów i programistów. Bakalczuk zaczęła współpracować z małymi europejskimi producentami i skupować ostatki z kolekcji znanych marek. To ona, nie znając się na komputerach i informatyce, podobnie jak Steve Jobs w Apple’u, była wizjonerką, wytyczała kierunki, podrzucała pomysły. W tym czasie była sześć razy w ciąży, urodziła siedmioro dzieci (bliźniaki są najmłodsze – urodzone w 2021 r; w rodzinie są też trzy córki i dwóch synów).

W 2017 r. Wildberries wyprzedził Ozon, stając się największym sprzedawcą internetowym w Rosji. Tuż przed pandemią w 2019 r. obroty Wildberries zwiększyły się o 88 proc. To zasługa podwojenia asortymentu i licznych dostawców. W czasie pandemii majątek jeszcze się powiększył i to znacznie. W 2019 r. „Forbes” oszacował firmę na 1 mld dol., a w 2021 r. – już na 13 mld dol., po tym jak Bakalczuk kupiła bank Standard-Kredyt przemianowany na Wildberries Bank. Dziś „Dzikie Jagody” to największy internetowy sprzedawca detaliczny w Rosji, zatrudniający 53 tys. osób. Od agresji Putina na Ukrainę Bakalczuk (Kim) jest objęta sankcjami Ukrainy, a także Polski jako wspierająca kasę wojenną Kremla. O polityce nigdy się nie wypowiada.

W wywiadzie Riabkowowi Bakalczuk opowiadała, jak kontroluje w firmie każdy wydatek. Także te na reklamę. „Każdy wydatek na reklamę był dokładnie liczony, pod kątem tego, co nam to da. Długo nie inwestowaliśmy w reklamę telewizyjną, nie wiedząc, czy się to nam opłaci”.