Rozwiązania przyśpieszające rozwój inteligencji przemysłowej

Globalne branże stoją przed ogromną szansą, by stać się jednymi z największych beneficjentów ery sztucznej inteligencji. Jak podkreślił Leo Chen, Corporate SVP & President of Enterprise Sales w Huawei, kluczem do przyspieszenia inteligentnej transformacji jest podjęcie czterech strategicznych działań: głęboka integracja technologii z konkretnymi potrzebami branż, budowa zaawansowanej infrastruktury ICT zorientowanej na AI, rozwój wydajnych produktów opartych na sztucznej inteligencji we współpracy z partnerami oraz inwestycja w edukację i rozwój specjalistów ICT. Te kroki mają umożliwić przejście od fazy testów do rzeczywistych wdrożeń, szczególnie w sektorach takich jak opieka zdrowotna i edukacja.

Huawei, we współpracy z partnerami z różnych branż, opracował innowacyjne rozwiązania wspierające ten proces. Łącznie przedstawiono 10 kluczowych technologii opracowanych z myślą o przyspieszeniu rozwoju inteligencji przemysłowej: Inclusive Connectivity – Digital Village Solution, Public Services Digitalization Solution, Digital Training Solution, Financial Data Center Resilience Solution, Intelligent Distribution Solution 2.0, Smart Railway Yard & Station Solution, Intelligent Multi-level Port Operation Management Solution, Intelligent Central Processing Facilities Solution, Intelligent Chemical Solution, Smart Retail Solution 2.0.

Inteligentna architektura nowej generacji dla systemów zasilania obiektów

Huawei stworzył nową generację inteligentnej architektury zasilania Single SitePower, stworzoną z myślą o centrach danych w erze sztucznej inteligencji. Rozwiązanie to opiera się na trójpoziomowej synergii między obiektami energetycznymi, sieciami bezprzewodowymi i energetycznymi, umożliwiając dwukierunkowy przepływ energii i informacji. Dzięki temu poprawia efektywność energetyczną (SEE), dostępność mocy (PAV) i redukuje emisję CO₂ (NCIe). Jej kluczowymi cechami są odporność (integracja systemów), ekologia (wykorzystanie technologii do budowy zrównoważonych obiektów) oraz niezawodność (zastosowanie baterii litowych). Całość wspiera rozwój operatorów jako prosumentów energii i budowę bardziej zaawansowanych centrów danych ICT.

Rozwiązania dla inteligentnej przyszłości

Rozwój mobilnej sztucznej inteligencji wymaga wsparcia ze strony technologii 5G-Advanced, która staje się kluczowym elementem tworzenia nowej wartości biznesowej dla operatorów i ich partnerów. W erze mobilnego AI Huawei wskazuje dwa kierunki adaptacji. Jako pierwszy podaje modernizację sieci poprzez rozwiązania nowej generacji: GigaGreen, GigaBand i GigaSpot, które dzięki zaawansowanej agregacji częstotliwości pozwalają zwiększać pojemność sieci i zapewniać wysokiej jakości, wszechobecne doświadczenia użytkowników. Drugim rozwiązaniem jest inteligentne zarządzanie doświadczeniem użytkownika – dzięki projektowi Intelligent Packet Core (stworzonym przez Huawei wspólnie z ponad 10 partnerami branżowymi), operatorzy mogą oceniać jakość doświadczeń, optymalizować sieci i tworzyć nowe modele monetyzacji. Huawei rozwija też rozwiązanie Intelligent Personalized Experience (IPE), które dzięki multimodalnym danym i dużym modelom AI pozwala dynamicznie zarządzać jakością usług.

Innowacyjne rozwiązania chmurowe i sieciowe

Huawei przygotował innowacyjne technologie wspierające transformację operatorów telekomunikacyjnych z tradycyjnych firm telco w nowoczesne techco. Celem tej zmiany jest zwiększenie efektywności operacyjnej oraz tworzenie nowych źródeł przychodu dzięki rozwiązaniom chmurowym i sztucznej inteligencji.

Proces transformacji nie ogranicza się jedynie do wdrażania nowych narzędzi – to kompleksowe przedefiniowanie roli operatorów w cyfrowym świecie. W ramach platformy Huawei Cloud Stack, firma opracowała także sześć rozwiązań dostosowanych do konkretnych scenariuszy. FinTech (bezpieczne, elastyczne usługi Mobile Money), Marketing big data (platforma z 200 wbudowanymi modelami danych), Artificial Intelligence Contact Center (inteligentne centrum kontaktu z klientem), Smart Government (chmurowa platforma wspierająca cyfryzację usług publicznych i administracji miejskiej), Smart Education (system do zarządzania edukacją online) oraz telefon w chmurze (wirtualne telefony z preinstalowanymi aplikacjami, służące jako backup danych). Huawei podkreśla, że transformacja w stronę Techco to nie tylko technologia, ale nowa strategia działania w cyfrowej gospodarce.

AI Core Network i AI-Centric 5.5G

Huawei stworzył dwa przełomowe rozwiązania, które mają przyspieszyć rozwój mobilnej sztucznej inteligencji i zapoczątkować nową erę w telekomunikacji – AI Core Network i AI-Centric 5.5G.

AI Core Network to pierwsza autonomiczna, generatywna sieć nowej generacji, zdolna do samooptymalizacji i samodzielnego zarządzania eksploatacją (self-O&M). Łączy funkcje łączności, obliczeń, percepcji, pamięci i symulacji cyfrowych bliźniaków, tworząc solidną bazę dla inteligentnych usług. W pierwszym etapie (5G-A Intelligent Core) sieć wspiera optymalizację i integrację AI z infrastrukturą, a w drugim (Agentic Core) osiąga pełną automatyzację, elastycznie dostosowując się do zmieniających się potrzeb.

Równolegle, rozwiązania AI-Centric 5.5G umożliwiają operatorom adaptację do dynamicznych wymagań rynku poprzez wdrażanie aplikacji AI, automatyzację zarządzania siecią oraz przejście z monetyzacji ruchu do monetyzacji doświadczeń. Technologie takie jak GigaGear, GreenPulse i GainLeap wspierają inteligentne zarządzanie zasobami, efektywność energetyczną i tworzenie wartości dodanej dla użytkownika.

Huawei podkreśla, że te innowacje nie tylko redefiniują architekturę sieci, ale również kształtują przyszłość branży, w której AI i łączność są nierozerwalnie powiązane. Firma zapowiada dalszy rozwój wspólnie z partnerami, by sprostać rosnącym wymaganiom mobilnej sztucznej inteligencji.

AI-centryczne rozwiązania sieciowe

AI-centryczne rozwiązanie sieciowe odpowiada na rosnące potrzeby związane z rozwojem aplikacji opartych na sztucznej inteligencji. Nowa architektura nie tylko zapewnia uniwersalną łączność we wszystkich domenach, ale również rewolucjonizuje zarządzanie i eksploatację sieci, przekształcając tradycyjne modele usług i biznesu w kierunku podejścia opartego na doświadczeniu użytkownika. Rozwiązanie opiera się na czterowarstwowym podejściu, czyli łączność we wszystkich domenach, zarządzanie zorientowane na aplikacje oraz usługi AI-to-X.

Przyszłość należy do rozwiązań, które łączą sztuczną inteligencję, łączność i chmurę w jednym, spójnym ekosystemie. Huawei udowadnia, że zintegrowane podejście do transformacji cyfrowej – oparte na partnerstwie, innowacji i elastycznym reagowaniu na potrzeby rynku – może realnie przyspieszyć rozwój technologiczny i społeczny. Niezależnie od tego, czy mówimy o inteligentnych centrach danych, nowoczesnych sieciach mobilnych czy personalizowanych usługach, kluczowe staje się jedno: odważne myślenie o przyszłości opartej na AI.

