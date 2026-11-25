Z tego artykułu dowiesz się: Na czym polega innowacja, którą wdrażają młodzi Polacy ze Śląska?

Co przekonało fundację Petera Thiela, współtwórcy PayPala, do wsparcia polskiego projektu?

Dlaczego budowa globalnego fintechu wymaga przeniesienia operacji z Polski do Doliny Krzemowej?

Historia tego przedsięwzięcia pokazuje, że do zbudowania globalnego projektu finansowego nie trzeba wieloletniego stażu w bankowości inwestycyjnej. Antoni Kiszka i Karol Proksa swoją wspólną drogę biznesową rozpoczęli już w wieku 17 lat, jeszcze w liceum na Śląsku, od tworzenia oprogramowania na zlecenie dla klientów. Kilka lat później trafili pod skrzydła współtwórcy PayPala i Palantira.

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Koniec z XIX-wieczną giełdą

Derpetual to polski start-up, który dopiero stawia pierwsze kroki. Zaczęło się, gdy Kiszka i Proksa wyspecjalizowali się w niszy finansowej (fintech i blockchain). – To później naturalnie doprowadziło nas do pomysłu, z którego powstał Derpetual – wspominają.

Młodzi Polacy na samym początku nie byli wcale zgodni co do tego, aby ruszać z biznesem – Karol namawiał kolegę, ale ten początkowo podchodził do tej inicjatywy z dużą rezerwą, bo sądził, że statystycznie nie mają większych szans. Dziś z satysfakcją przyznaje, że to Karol miał rację. I chyba faktycznie tak jest, skoro w kwietniu br. Antoni Kiszka jako jedyny Polak znalazł się w gronie 12 tegorocznych laureatów programu Thiel Fellowship. Inicjatywa powołana przez Petera Thiela, ojca sukcesu PayPala i założyciela Palantira, a mająca wspierać młodych twórców, doceniła Polaka, przyznając mu 250 tys. dol. na dwa lata rozwoju projektu. W listopadzie duet odebrał też podczas gali Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców nagrodę w kategorii „Innowatorzy”.

Współzałożyciele spółki wskazują, że o wyróżnieniu przez fundację Thiela zadecydowała przede wszystkim oryginalność pomysłu oraz połączenie śmiałej wizji z pierwszymi dowodami rynkowymi.

A czym w praktyce zajmuje się Derpetual? Młodzi przedsiębiorcy tworzą infrastrukturę pozwalającą firmom skuteczniej zarządzać ryzykiem gospodarczym. Jak zauważa Antoni Kiszka, współczesne rynki finansowe wciąż bazują na architekturze rodem z XIX wieku, podczas gdy współczesna gospodarka potrzebuje znacznie bardziej elastycznych narzędzi. Jako przykład podaje rolnika narażonego na straty wywołane przez powódź – dzięki infrastrukturze Derpetual może on zabezpieczyć się na specjalnym rynku opartym na wielkości opadów, otrzymując rekompensatę w razie kataklizmu.

– Celem naszej pracy w Derpetual jest odkrycie wszystkich podobnych rynków, które aktualnie nie istnieją – a powinny – tłumaczy Kiszka. – Pomimo ich wielkiego wpływu na świat, giełdy są dla zwykłego człowieka zupełnie niezrozumiałe. To jedno z naszych największych wyzwań – jak zakomunikować to, co robimy, klientom niezaznajomionym z finansami. Ale to też duża okazja – przez hermetyczność finansów wiele można jeszcze w tej branży odkryć – podkreśla.

Karol Proksa wyjaśnia, że z budowanej przez nich infrastruktury może korzystać każdy, a jej przewagą jest rosnąca efektywność i płynność wraz z napływem kolejnych uczestników. Model biznesowy opiera się na niewielkiej prowizji pobieranej od każdej przeprowadzonej operacji.

Kapitał z USA i licencja CFTC

Pierwsze rynkowe wdrożenie okazało się dużym sukcesem: protokół przetworzył już dziesiątki tysięcy transakcji o łącznej wartości 10 mln dol. w ramach ponad 700 utworzonych rynków. W ostatnich miesiącach zespół pracował nad nową generacją systemu oraz prowadził badania nad „abstract futures” – autorskim rodzajem aktywa finansowego. Według zapowiedzi Karola Proksy rozwiązania te pozwolą wkrótce zwiększyć liczbę obsługiwanych rynków z kilkuset do ponad stu tysięcy. Rzecz w tym, iż rozwój tak zaawansowanego projektu finansowego wymaga bezpośredniej bliskości globalnych centrów kapitałowych. To dlatego 22-latkowie podjęli decyzję o przeprowadzce do San Francisco. Antoni Kiszka zaznacza, że choć Polska jest świetnym miejscem do życia, to wciąż brakuje w niej takiego dostępu do kapitału, inwestorów i partnerów biznesowych, jaki oferuje Dolina Krzemowa. Karol Proksa zauważa zaś, że amerykański rynek pozwala budować firmę w zupełnie innej, globalnej skali (choć założyciele nie wykluczają w przyszłości równoległego prowadzenia operacji z San Francisco oraz Warszawy).

Co ważne, start-up nie cierpi dziś na brak środków na rozwój, a jak wyjaśnia Proksa, pierwszą rundę inwestycyjną udało się zamknąć jeszcze przed przyznaniem stypendium Thiel Fellowship. Wśród inwestorów znalazły się amerykańskie fundusze venture capital oraz aniołowie biznesu z Polski, Stanów Zjednoczonych i Singapuru. Nasi rozmówcy przyznają, że firma dysponuje obecnie wszystkimi zasobami niezbędnymi do wejścia na kolejny poziom i kapitał nie stanowi czynnika ograniczającego wzrost. To kluczowe, gdyż spółka ma bardzo konkretne plany na rok 2027.

Zespół, pracujący dotąd całkowicie zdalnie, przeniesie się do Kalifornii, by usprawnić współpracę „na żywo”, równolegle spółka zamierza pozyskiwać w Stanach Zjednoczonych lokalnych klientów, animatorów rynku oraz innych kontrahentów.

– Docelowo chcemy zostać giełdą licencjonowaną przez CFTC i bezpośrednio oferować nasze rynki każdemu – zapowiada Antoni Kiszka.

Zdobycie licencji amerykańskiej komisji nadzorującej handel kontraktami terminowymi otworzy Polakom drogę do bezpośredniego rzucenia wyzwania gigantom światowych finansów.