Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób polski start-up rzuca wyzwanie Mecie i Google?

Czym jest oparty na AI profil „Taste ID” i jak rekomendacje znajomych mają zastąpić anonimowe recenzje online?

Jaką rolę w nowym ekosystemie odgrywają dedykowana karta płatnicza, system nagród oraz plany finansowania dla restauratorów?

Jaka strategia stoi za debiutem platformy w Los Angeles i kiedy możemy spodziewać się jej premiery w Polsce?

Branża gastronomiczna wydaje dziś miliardy dolarów na reklamy w ekosystemach Mety i Google, płacąc za każde kliknięcie – niezależnie od tego, czy internauta faktycznie przekroczy próg lokalu, czy tylko przewinie ekran smartfona. Start-up Tasted postanowił odwrócić ten mechanizm i rzucić wyzwanie technologicznym gigantom, a w ramach platformy Tasted for Business restauratorzy rozliczają się wyłącznie za realny efekt biznesowy: płacą dopiero wtedy, gdy nowy gość faktycznie przyjdzie do lokalu i opłaci rachunek.

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Algorytm zastąpi przypadkowe recenzje

Aby dostarczać restauracjom zweryfikowanych klientów, spółka zbudowała drugą stronę ekosystemu – aplikację konsumencką opartą na rekomendacjach znajomych zamiast przypadkowych, anonimowych recenzji w sieci. Użytkownicy widzą w niej, gdzie naprawdę jadają osoby, które obserwują, umawiają się na wspólne wyjścia na czacie grupowym, a po posiłku opłaconym w pełnej cenie skanują paragon. W zamian otrzymują promocyjne środki Tasted cash (niemające wartości gotówkowej, lecz obniżające koszty kolejnych wizyt u partnerów). Za kulisami sztuczna inteligencja tworzy dla każdego użytkownika indywidualny profil Taste ID – analizuje to, co zamawia, ile wydaje, z kim jada i jak ocenia dania oraz rozbudowuje tzw. graf społecznościowy. Efekt? Każda kolejna wizyta czyni system inteligentniejszym i trafniej podpowiada miejsca dopasowane do gustu.

Pracownicy Tasted Foto: mat. pras.

– Restauracje wydają miliardy na Metę i Google, a wciąż nie wiedzą, kto faktycznie przyszedł do lokalu. My zarabiamy dopiero wtedy, gdy gość się pojawi i zapłaci rachunek. Gdy więc restauratorzy będą potrzebować kolejnego klienta, przyjdą do nas. Nie do Mety. Nie do Google. Do nas. W kolejnym kroku zaoferujemy im linie kredytowe na finansowanie tego popytu – zapowiada Pat Pijanowski, współzałożyciel Tasted.

Ekosystem uzupełnia karta płatnicza Tasted, stworzona we współpracy z fintechem mCards i wydawana w Stanach Zjednoczonych przez TBO Bank na licencji Mastercard. Jak tłumaczą twórcy start-upu, dzięki temu można jej używać wszędzie tam, gdzie akceptowany jest ten system. Kartę można w kilka minut dodać do portfela Apple Wallet i połączyć bezpośrednio z rachunkiem bankowym użytkownika. Zapewnia ona 1 proc. zwrotu (cash back) przy codziennych zakupach oraz nawet do 25 proc. promocyjnej nagrody w Tasted cash przy wizytach w partnerskich lokalach gastronomicznych.

Innowacyjny koncept narodził się w głowach duetu założycieli – to Pat Pijanowski (wyróżniony w 2025 r. na liście „Forbes 30 Under 30”, który wcześniej sprzedał założony przez siebie software house) oraz Damian Kuna-Broniowski (pełni rolę dyrektora ds. technologii).

Debiut w Polsce w przyszłym roku

Spółka z polskimi korzeniami zatrudnia ponad 30 osób w USA i nad Wisłą – w Warszawie działa jej zespół inżynieryjny, a w Los Angeles właśnie otwarto nowe biuro. Nowa strategia wiąże się z rebrandingiem: dotychczas start-up działał pod marką mysite.ai, ale zmienia barwy. Firma wspierała marketing i analizę danych niemal 500 restauracji w USA i Europie (w tym sieci franczyzowych w Ameryce Północnej oraz największych grup gastronomicznych w Polsce). W 2027 r. baza ta ma urosnąć do 5 tys. lokali.

Na rozwój i ekspansję Tasted pozyskało właśnie 6,5 mln dol. W rundzie uczestniczyli założyciel polskiego studia gier Techland (twórców serii „Dying Light”), fundusze BADideas.fund, Level2 i Vastpoint, dotychczasowi inwestorzy Inovo.vc oraz Sunfish Partners, a także aniołowie biznesu związani z Make.com, Wooga, Booksy i User.com oraz amerykańscy operatorzy franczyz gastronomicznych. Inwestorzy widzą w projekcie potencjał, bo, jak podkreślają, restauracje tak naprawdę nie znają swoich gości, a Tasted może stać się globalnym standardem tego, jak je znajdują i zatrzymują. Ben Leblois z BADideas.fund dodaje, że podczas gdy większość technologii gastronomicznych pomaga jedynie zarządzać lokalem, Tasted pozwala go odkryć i „udowadnia” każdego przyprowadzonego gościa. Według niego taki pomysł biznesowy można skalować na cały świat – z Los Angeles i Warszawy. Z kolei Michał Rokosz, partner w Inovo.vc, który prowadził pierwszą rundę spółki, zaznacza, że w ciągu 10 lat pracy w branży restauracyjnej nie widział założyciela działającego szybciej niż Pijanowski, dlatego ponowne zainwestowanie było oczywistą decyzją.

Aplikacja właśnie wystartowała w kalifornijskim Westwood Village w Los Angeles, sąsiadującym z kampusem uniwersytetu UCLA. Na start do programu dołączyło osiem lokalnych restauracji, w tym Ministry of Coffee, 26 Pho Cafe, Dip n Mix, Delphi Greek, Emporium Thai, Mary & Robb’s Westwood Cafe, Enzo’s Pizzeria oraz B Sweet Dessert Bar, a co tydzień przyłączają się kolejne. Jak tłumaczy Pat Pijanowski, Westwood wybrano ze względu na silną kulturę rekomendacji szeptanych i napływ studentów, którzy odkryte tu miejsca odwiedzają później przez lata. Debiutowi towarzyszy ofensywa marketingowa: reklamy na autobusach Big Blue Bus i przystankach w Los Angeles, ambasadorzy studenccy, lokalni twórcy, a nawet billboard na nowojorskim Times Square (widoczny od 16 do 22 listopada).

W Europie aplikacja konsumencka ma zadebiutować w I kwartale 2027 r. Gdzie? Na początek, a jakże, w Polsce.