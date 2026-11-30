Komentarz Partnera: COMARCH

Tegoroczny szczyt B20 w Waszyngtonie, w którym miałem okazję uczestniczyć, pokazał, jak szybko zmieniają się fundamenty globalnej konkurencyjności. Mniej mówiono o klimacie, więcej o wzroście, energii i inwestycjach. Tak jak w przypadku kilku ostatnich lat, główne tematy niezmiennie skupiały się wokół rewolucji technologicznej, w tym sztucznej inteligencji. Czy to na scenie, czy w kuluarach, najczęściej nie padało już oczywiste pytanie „czy wdrażać AI?”, tylko „dlaczego tak niewiele firm faktycznie na niej zarabia?”.

Pytanie to jest jak najbardziej zasadne, ponieważ dane liczbowe dla firm są bezlitosne. Tylko 5 proc. przedsiębiorstw potrafi osiągnąć dziś znaczące korzyści z AI na dużą skalę, a 60 proc. nie dostrzega istotnych efektów (dane za 2025 r.). Tymczasem B20, platforma dialogu światowego biznesu z państwami G20, postawiło w tym zakresie wyjątkowo ambitny cel: do 2028 r. wartość biznesową z AI ma czerpać 80 proc. firm w gospodarkach G20. W pełni podzielam te oczekiwania, ale nie mam złudzeń – technologia jest w tej układance elementem podstawowym.

Za tą ambicją stoją konkretne rekomendacje. Główna zakłada zwiększenie średnich nakładów na badania i rozwój w G20 do ponad 3 proc. PKB. Dziś taki poziom osiąga zaledwie czterech z 21 członków grupy. Aby to zrealizować, potrzebne są trwałe zachęty podatkowe dla innowacji i wsparcie w tym względzie zwłaszcza małych oraz średnich firm, dla których koszty wdrożeń AI i szkolenia pracowników bywają poważną barierą.

Drugim warunkiem jest rozsądne otoczenie regulacyjne. Zgadzam się z Richem Lesserem, global chair z Boston Consulting Group, który podsumował ten aspekt w Waszyngtonie wyjątkowo dobitnie: Europa reguluje za mocno, Ameryka za słabo. Polska, która jest w UE, a w tym roku została zaproszona do prac G20, może być rzecznikiem rozsądnego środka: oceny ryzyka konkretnych zastosowań, piaskownic regulacyjnych i standardów wypracowywanych wspólnie przez biznes i państwo, opartych na efektach, a nie na zakazach. Równocześnie pamiętajmy, że nie zbudujemy gospodarki AI bez inwestycji w centra danych, chmurę, sieci szerokopasmowe i energetykę. Dostęp do infrastruktury nie może być przywilejem największych graczy.

Najtrudniejsze zadanie w obszarze AI dotyczy jednak ludzi. W Waszyngtonie mówiono wprost, że przez AI wiele stanowisk zniknie i że przekwalifikowanie trzeba zacząć już teraz. W Europie to wciąż temat tabu, ale przemilczenie go nikomu nie pomoże. Dlatego B20 proponuje, by na uczenie się przez całe życie przeznaczać 0,5 proc. PKB rocznie, a do 2030 r. zmniejszyć odsetek pracodawców, dla których brak kompetencji hamuje rozwój, z 63 do poniżej 40 proc. Bez współpracy firm, uczelni i administracji to się nie uda. Jestem też przekonany, że AI wdrażana wyłącznie po to, by ciąć etaty, nie przyniesie trwałej wartości. Jej sens polega na tym, by ludzie pracowali mądrzej, a nie by było ich mniej.

Najciekawsze rozmowy w Waszyngtonie nie dotyczyły samych modeli AI, lecz tego, kto naprawdę na nich zarobi. Dostęp do modelu wkrótce będzie miał każdy. O przewadze zdecydują własne dane, relacje z klientami i umiejętność wbudowania AI w procesy, które firma już prowadzi. Największymi wygranymi tej rewolucji mogą więc okazać się nie twórcy modeli, lecz ci, którzy połączą AI z wiedzą branżową: w bankowości, handlu, telekomunikacji czy przemyśle. Dobrze widać to w handlu. Według danych przytaczanych na jednym z paneli blisko 80 proc. konsumentów szukało już produktów z pomocą agenta AI, ale tylko 23 proc. powierzyłoby mu dokończenie zakupu. Technologia jest gotowa, brakuje zaufania. A zaufanie budują marki, bezpieczne transakcje i jasne zasady: co agent AI może zrobić w imieniu klienta, do jakich danych ma dostęp i kto odpowiada, gdy coś pójdzie nie tak.

Jako Comarch uczestniczyliśmy w B20 już po raz czwarty, bo wolimy siedzieć przy stole, przy którym powstają rekomendacje dla G20, niż dowiadywać się o nich po fakcie. Było to dla nas również okazją do wniesienia do tej debaty doświadczenia polskich firm technologicznych.

Udział w B20 zmusił nas także do szerszej refleksji wokół miejsca Polski czy to w tym formacie, czy to w formacie G20. Obecność polskiego biznesu w Waszyngtonie – choć Polska została w tym roku zaproszona do prac G20 – nie odzwierciedlała potencjału naszej gospodarki. Polskich przedstawicieli było niewielu, a w żadnej dyskusji panelowej nie wybrzmiała polska perspektywa. Jeśli chcemy współtworzyć światowe trendy, musimy przy takich stołach po prostu być. Prawdziwym testem B20 będzie to, ile jego rekomendacji trafi do deklaracji przywódców G20 w Miami w połowie grudnia. Kolejną okazją dla polskiego biznesu będzie przyszłoroczny B20 w Wielkiej Brytanii.

Podsumowując – pewne jest, że Polska dokonała w ostatnich dekadach imponującego skoku gospodarczego. Teraz potrzebujemy skoku technologicznego: od modelu opartego przede wszystkim na świadczeniu usług dla globalnych koncernów, do tworzenia własnych produktów, rozwiązań i własności intelektualnej. Z codziennej pracy wiem, że technologia „made in Poland” potrafi wygrywać na najbardziej wymagających rynkach. Potrzebujemy większej ambicji przedsiębiorców, odważniejszych inwestycji w innowacje i silniejszego wsparcia państwa dla międzynarodowej ekspansji polskiego biznesu.

Polska nie może poprzestać na nadrabianiu dystansu do światowych liderów. Czas, aby sama zaczęła wyznaczać kierunki rozwoju.

Komentarz Partnera: COMARCH