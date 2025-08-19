Google Cloud Summit 2025 w Warszawie: Nowe wyzwania i możliwości w chmurze

Google Cloud Summit to konferencja, która łączy świat biznesu i technologii wokół rozwiązań opartych na chmurze i AI. Gospodarzami tegorocznej konferencji będą Matt Renner – wiceprezes ds. sprzedaży Google Cloud, oraz Magda Dziewguć – Country Director Google Cloud Polska.

W centrum tegorocznej edycji znajdą się takie tematy, jak zarządzanie danymi w kontekście zmieniających się regulacji i uwarunkowań geopolitycznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak można zapewnić pełną kontrolę nad danymi, zgodnie z lokalnymi regulacjami, oferując jednocześnie bezpieczeństwo oraz swobodę konfiguracji usług. Eksperci Google Cloud oraz reprezentanci firm partnerskich i klientów podzielą się najnowszymi przykładami wdrożeń rozwiązań chmurowych, które realnie zmieniły sposób działania biznesu w Polsce i w innych krajach.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w ponad 50 panelach dyskusyjnych, podzielonych na 6 ścieżek tematycznych. Wśród nich znajdą się m.in.:

● „Geopolitics of Data: Achieving Sovereignty and Resilience” – panele dyskusyjne poświęcone kluczowym wyzwaniom związanym z suwerennością danych, strategiami zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z lokalnymi regulacjami w środowisku chmury.

● „Decoding AI: Practical Applications & Future Directions” – prezentacje poświęcone najnowszym trendom w rozwoju sztucznej inteligencji, jej praktycznym zastosowaniom w różnych branżach, zagadnieniom jak AI wspiera automatyzację i analizę danych. Uczestnicy przekonają się, jak narzędzia i usługi oparte na AI wpływają na poprawę efektywności firm.