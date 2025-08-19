Reklama

Google Cloud Summit 2025 w Warszawie: Nowe wyzwania i możliwości w chmurze

Już 17 września 2025 roku na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się Google Cloud Summit Poland 2025. To jedno z największych w regionie wydarzeń poświęconych najnowszym rozwiązaniom z zakresu technologii chmurowych i sztucznej inteligencji.

Publikacja: 19.08.2025 10:02

Foto: Mat. Partnera

Google Cloud Summit to konferencja, która łączy świat biznesu i technologii wokół rozwiązań opartych na chmurze i AI. Gospodarzami tegorocznej konferencji będą Matt Renner – wiceprezes ds. sprzedaży Google Cloud, oraz Magda Dziewguć – Country Director Google Cloud Polska.

W centrum tegorocznej edycji znajdą się takie tematy, jak zarządzanie danymi w kontekście zmieniających się regulacji i uwarunkowań geopolitycznych. Uczestnicy dowiedzą się, jak można zapewnić pełną kontrolę nad danymi, zgodnie z lokalnymi regulacjami, oferując jednocześnie bezpieczeństwo oraz swobodę konfiguracji usług. Eksperci Google Cloud oraz reprezentanci firm partnerskich i klientów podzielą się najnowszymi przykładami wdrożeń rozwiązań chmurowych, które realnie zmieniły sposób działania biznesu w Polsce i w innych krajach.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w ponad 50 panelach dyskusyjnych, podzielonych na 6 ścieżek tematycznych. Wśród nich znajdą się m.in.:

„Geopolitics of Data: Achieving Sovereignty and Resilience” – panele dyskusyjne poświęcone kluczowym wyzwaniom związanym z suwerennością danych, strategiami zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności z lokalnymi regulacjami w środowisku chmury.

„Decoding AI: Practical Applications & Future Directions” – prezentacje poświęcone najnowszym trendom w rozwoju sztucznej inteligencji, jej praktycznym zastosowaniom w różnych branżach, zagadnieniom jak AI wspiera automatyzację i analizę danych. Uczestnicy przekonają się, jak narzędzia i usługi oparte na AI wpływają na poprawę efektywności firm.

„Building a Secure Future: Security Essentials & Innovations” – panele poświęcone skutecznym metodom ochrony danych i infrastruktury IT w chmurze. Eksperci przedstawią nowoczesne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które pomagają szybko wykrywać zagrożenia i automatycznie reagować na incydenty, zmniejszając ryzyko ataków w sieci.

Konferencja Google Cloud Summit 2025 to nie tylko okazja do poznania najnowszych technologii, ale też doskonałe miejsce do nawiązania wartościowych kontaktów biznesowych i wymiany doświadczeń. W Strefie Expo uczestnicy będą mogli spotkać ekspertów Google Cloud, poznać najnowsze rozwiązania technologiczne i porozmawiać o tym, jak skutecznie rozwijać swój biznes dzięki technologiom chmurowym oraz sztucznej inteligencji.

Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązuje rejestracja na stronie Google Cloud.

Advertisement
