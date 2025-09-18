Aktualizacja: 18.09.2025 12:53 Publikacja: 18.09.2025 12:47
Foto: Mat. Partnera
Na głównej scenie wystąpili menedżerowie Google Cloud, w tym Matt Renner, President of Global Revenue, który mówił o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w globalnych firmach, oraz Parisa Tabriz, Vice-President & General Manager Chrome, prezentująca integrację Gemini z przeglądarką Chrome. Marianne Janik, Vice President Google Cloud EMEA North, zwróciła uwagę na rosnące znaczenie suwerenności danych i ochrony przed cyberzagrożeniami. Konferencję otworzyła Magda Dziewguć, Country Director Google Cloud Polska, przedstawiając uczestnikom rolę Google Cloud w napędzaniu innowacji w polskich organizacjach.
Podczas konferencji ogłoszono także trzy nowe partnerstwa. ORLEN we współpracy z Google Cloud wdrożył Consumer Data & AI Factory, które ma przyspieszyć wdrażanie innowacji i lepiej odpowiadać na potrzeby klientów detalicznych. Comarch poinformował o integracji Google Workspace z Gemini AI, co ma usprawnić pracę globalnych zespołów i wspierać hybrydowy model zatrudnienia. Polska Grupa Lotnicza stworzy natomiast Centrum Kompetencyjne Przetwarzania Danych, AI i Chmury, które pozwoli na optymalizację procesów i rozwój nowoczesnych usług dla pasażerów.
W ramach nowej ścieżki tematycznej „Geopolitics of Data: Achieving Sovereignty and Resilience” uczestnicy wzięli udział w panelach poświęconych strategiom zapewnienia bezpieczeństwa danych, ich suwerenności oraz odporności infrastruktury cyfrowej w obliczu globalnych wyzwań. Na przykładach wdrożeń pokazano również, jak sztuczna inteligencja i Big Data wspierały różne branże. PKO BP wykorzystał skalowalne rozwiązania AI w bankowości, fintech Wealthon przekształcił swoje procesy dzięki GCP Landing Zone i narzędziom do analizy ryzyka, a Allegro i RTB House zaprezentowały praktyczne zastosowania AI w handlu internetowym.
Wydarzenie stało się także okazją do inspirowania młodych talentów. W ramach inicjatywy „TeenTech Titans” na stadionie pojawili się licealiści – laureaci olimpiad informatycznych i matematycznych – którzy wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez inżynierów Google. Gościem specjalnym była Parisa Tabriz, która podzieliła się przebiegiem swojej drogi zawodowej z przyszłymi innowatorami.
Google Cloud Summit Poland 2025 pokazał, że Polska coraz odważniej wchodzi w erę chmury i sztucznej inteligencji. Nowe partnerstwa, praktyczne przykłady wdrożeń i obecność kolejnego pokolenia innowatorów potwierdzają, że technologie te stają się jednym z filarów rozwoju gospodarki.
