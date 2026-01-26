Aktualizacja: 26.01.2026 22:56 Publikacja: 26.01.2026 13:03
Amazon zainwestuje 7,8 mld euro w AWS European Sovereign Cloud na terenie UE
Foto: AdobeStock
Czy globalne big techy planują dostosowanie się do europejskich realiów? Co z suwerennością cyfrową i jurysdykcją? Jak oceniają eksperci, zapowiedź marki Amazon może wskazywać obiecujący kierunek zmian. Na ocenę suwerenności europejskiej chmury może być jednak za wcześnie.
Jak zapowiada Amazon, AWS European Sovereign Cloud będzie posiadać odrębną infrastrukturę cyfrową. Inwestycja pochłonie ok. 7,8 mld euro do 2040 roku. Przy projekcie pracę w lokalnych firmach ma znaleźć ok. 2,8 tys. osób. Jak podkreśla amerykański gigant, wszystkie komponenty chmury mają być zlokalizowane w całości na terenie Unii Europejskiej. Infrastruktura będzie działać w trybie ciągłym i ma być obsługiwana wyłącznie przez rezydentów UE.
Eksperci komentujący temat na łamach portalu WNP podkreślają, że trudno jednoznacznie określić poziom suwerenności projektu.
„Wszystkie big techy mają ten sam strukturalny problem – ich centrum decyzyjne i prawne pozostaje poza Europą. Różnica polega na tym, że Amazon – przynajmniej pośrednio – przyznał, że ten problem istnieje i próbuje się z nim zmierzyć. To już coś” – wyjaśnia na łamach portalu Wiesław Wilk, przewodniczący związku Polska Chmura.
Pierwszy region AWS European Sovereign Cloud będzie zlokalizowany na terenie Niemiec. Docelowo zasięg chmury Amazona ma objąć obszar całej Unii Europejskiej.
Na PGE Narodowym w Warszawie odbył się Google Cloud Summit Poland 2025, jedno z najważniejszych wydarzeń poświęc...
Już 17 września 2025 roku na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się Google Cloud Summit Poland 2025. To jedno z...
Rosnąca złożoność środowisk chmurowych, ścisłe wymogi regulacyjne oraz wdrażanie platform danych czasu rzeczywis...
Blisko 99,8 proc. przedsiębiorstw w Polsce to małe i średnie firmy, a ich łączny udział w krajowym PKB wynosi ok...
Rosji wkrótce może grozić powrót do cyfrowej epoki kamienia łupanego – wiele wskazuje na to, że już za dwie mies...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas