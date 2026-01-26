Reklama

Amazon tworzy chmurę cyfrową w UE. 7,8 miliarda euro i tysiące miejsc pracy

Amerykański gigant zapowiada stworzenie AWS European Sovereign Cloud. Infrastruktura europejskiej chmury cyfrowej ma być w całości zlokalizowana na terenie UE. Portal WNP pyta ekspertów o realny poziom suwerenności projektu.

Publikacja: 26.01.2026 13:03

Amazon zainwestuje 7,8 mld euro w AWS European Sovereign Cloud na terenie UE

Foto: AdobeStock

Katarzyna Pryga

Czy globalne big techy planują dostosowanie się do europejskich realiów? Co z suwerennością cyfrową i jurysdykcją? Jak oceniają eksperci, zapowiedź marki Amazon może wskazywać obiecujący kierunek zmian. Na ocenę suwerenności europejskiej chmury może być jednak za wcześnie.

Europejska chmura Amazona za 7,8 mld euro

Jak zapowiada Amazon, AWS European Sovereign Cloud będzie posiadać odrębną infrastrukturę cyfrową. Inwestycja pochłonie ok. 7,8 mld euro do 2040 roku. Przy projekcie pracę w lokalnych firmach ma znaleźć ok. 2,8 tys. osób. Jak podkreśla amerykański gigant, wszystkie komponenty chmury mają być zlokalizowane w całości na terenie Unii Europejskiej. Infrastruktura będzie działać w trybie ciągłym i ma być obsługiwana wyłącznie przez rezydentów UE.

Eksperci komentujący temat na łamach portalu WNP podkreślają, że trudno jednoznacznie określić poziom suwerenności projektu.

„Wszystkie big techy mają ten sam strukturalny problem – ich centrum decyzyjne i prawne pozostaje poza Europą. Różnica polega na tym, że Amazon – przynajmniej pośrednio – przyznał, że ten problem istnieje i próbuje się z nim zmierzyć. To już coś” – wyjaśnia na łamach portalu Wiesław Wilk, przewodniczący związku Polska Chmura.

Pierwszy region AWS European Sovereign Cloud będzie zlokalizowany na terenie Niemiec. Docelowo zasięg chmury Amazona ma objąć obszar całej Unii Europejskiej.

Źródło: rp.pl

