Przedsiębiorstwa w Polsce doświadczyły wzrostu kosztów działalności i musiały sobie z nimi radzić, często odkładając inwestycje w ICT. Czy ograniczając wydatki na ten cel firmy postępowały racjonalnie?

– Ciężko to jednoznacznie ocenić. To, czy firma odkłada inwestycje, czy też nie, wynika z przyjętej przez nią strategii oraz jej realiów biznesowych. Jeśli jednak firma chce być konkurencyjna, powinna stosować nowoczesne narzędzia cyfrowe jako podstawę swoich działań w interakcji z klientami, partnerami, tworzeniu innowacji, a także zwiększając efektywność firmy. Na pewno rozwiązania chmurowe, narzędzia do pracy zespołowej, zaawansowana analityka oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa w tym pomagają – mówi Piotr Markowicz, dyrektor strategii i rozwoju ICT w Orange Polska.

– Dobrze przeprowadzona cyfryzacja zwiększa konkurencyjność, produktywność oraz efektywność współpracy z partnerami – dodaje.

Firmo, bądź świadoma i zabezpiecz się!

ICT (ang. information and communication technologies, czyli technologie informacyjno-telekomunikacyjne) obejmuje gromadzenie, przesyłanie i przetwarzanie informacji w formie elektronicznej.

W Orange Polska, firmie specjalizującej się w usługach telekomunikacyjnych oraz ICT przekonują, że innowacyjne rozwiązania nie są już tylko „miłym dodatkiem” w walce rynkowej, ale stanowią swoiste pasy bezpieczeństwa: są elementem podstawowego wyposażenia konkurencyjnej firmy.

To, że firmy zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest wdrożenie adekwatnych technologii, potwierdzają dane ekspertów. Firma analityczno-doradcza Gartner spodziewa się, że w kolejnych latach tempo, w jakim rosły będą wydatki na technologie, nie straci na impecie.

Orange Polska działa na rynku usług ICT od lat. Wykorzystanie doświadczeń proponuje klientom biznesowym.

Bardzo istotnym obszarem inwestycji firm jest dziś cyberbezpieczeństwo. Mówi się, że im bardziej firma jest scyfryzowana, tym bardziej narażona jest na ataki hakerskie.

Jak pogodzić chęć efektywnego działania i rozwoju z takimi obawami – pytamy dyrektora ds. strategii i rozwoju ICT Orange Polska. – Świadomie zainwestować w cyberbezpieczeństwo – przekonuje Piotr Markowicz. I wylicza, jakie kroki należy podjąć. – Począwszy od szkoleń dla pracowników jak np. testy socjotechniczne, cykliczne audyty bezpieczeństwa oraz rozwiązania zabezpieczające urządzenia, infrastrukturę i aplikacje oraz dane klienta – radzi Markowicz.

Jeśli chodzi o projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa, to zdaniem Piotra Markowicza do najciekawszych należy uruchomienie Centrum Doświadczeń Cyberbezpieczeństwa. – To wyjątkowy projekt, bo pozwala na wymianę wiedzy na temat cyberzagrożeń, jej przekazywanie i uczenie. Aby korzyść dla klientów była jak największa, wykorzystujemy scenariusze z życia wzięte i na bieżąco przekazujemy informację zwrotną – wyjaśnia dyrektor.

Najważniejsze jest wiedzieć

Telekom dysponuje też innymi rozwiązaniami. Orange Internet Protection pomaga redukować negatywne skutki ataków DDoS. Narzędzie Orange Network Security chroni przed bardziej zaawansowanymi atakami np. typu ransomware, a Next Generation SOC wspiera realizację polityki bezpieczeństwa, co oznacza m.in., że kluczowe, wskazane przez klienta systemy biznesowe są monitorowane w trybie ciągłym.

Najważniejszym elementem usługi jest powiadamianie o incydentach – natychmiastowe informowanie osób odpowiedzialnych po stronie klienta za cyberbezpieczeństwo o powstałych zagrożeniach oraz przypadkach naruszenia bezpieczeństwa. Jej uproszczoną wersją jest SOC Lite.

Niektóre rozwiązania Orange Polska można stosować także w pakiecie z innymi. Należy do nich CyberPakiet, który zawiera m.in. skany podatności. – Zawsze zachęcamy klientów do korzystania z kompleksowych rozwiązań. I tak na przykład CyberWatch i MDM (czyli Mobile Device Management) to zarządzanie smartfonami, tabletami, zegarkami, gdzie CyberWatch zapewnia podstawową ochronę i raportowanie incydentów, a MDM pozwala na bezpieczne i zdalne administrowanie wieloma urządzeniami w firmie – opowiada Piotr Markowicz. – Dzięki temu urządzenia i dane firmowe są odpowiednio zabezpieczone. Z kolei wyodrębnioną, prywatą sieć mobilną (APN) doskonale zabezpieczy dodatkowo Orange Network Security. Wszystko jest uzależnione od potrzeb klienta – konkluduje dyrektor Orange Polska.

Chmura pomoże. Orange 5G Lab pokaże

Nowoczesna firma wytwarza i akumuluje dane, a do ich przetwarzania używa chmury obliczeniowej. Według raportu PMR z chmury korzysta już niemal 80 proc. dużych polskich firm, a wśród mniejszych podmiotów zainteresowanie systematycznie wzrasta.

To znakomite rozwiązanie dla branży handlu detalicznego, w której są szczyty sprzedażowe albo wyraźna sezonowość. Naturalnym obszarem zastosowań rozwiązań chmurowych jest transport i spedycja, sektory produkcji i energii, usług profesjonalnych oraz finansów.

Z kolei w Orange 5G Lab można zobaczyć usługi wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, analityki wideo opartej na sztucznej inteligencji i monitoringu w czasie rzeczywistym oraz autonomiczne roboty mobilne i rozwiązania dronowe. To tu mieści się też obecnie Centrum Doświadczeń Cyberbezpieczeństwa, o którym mówił Markowicz.

Jako firma specjalizująca się w komunikacji Orange Polska ma także odpowiedź na potrzeby firm w tej dziedzinie. Usługi wideokonferencyjne z wykorzystaniem aplikacji Microsoftu (Microsoft Rooms) czy Cisco (Webex) będą przydatne m.in., gdy trzeba jednocześnie dołączyć do spotkań na innych platformach. Kontakty z klientami umożliwią contact centers: i te bardziej tradycyjne, i te wirtualne „zatrudniające” boty, pracujące także w nocy, gdy „niecyfrowa” konkurencja śpi.

