„Osobista superinteligencja”. Mark Zuckerberg zmienia kurs w AI i zapowiada rewolucję

Co to jest superinteligencja?

W czerwcu 2025 Meta rozpocznie bieg ku AGI (sztucznej inteligencji ogólnej), inwestując 14,3 miliarda dolarów w Scale AI, przejmując jej założyciela i CEO oraz tworząc nową jednostkę o nazwie Meta Superintelligence Labs. Wstrzymano testy najnowszego modelu Llama o nazwie Behemoth, by zamiast tego skupić się na rozwoju zamkniętego modelu.

Chodzi o stworzenie systemu zdolnego do osiągnięcia „superinteligencji” – terminu często używanego do opisania sztucznej inteligencji zdecydowanie przewyższającej możliwości ludzkiego mózgu. Zanim jednak to nastąpi, Meta musi najpierw osiągnąć tzw. ogólną sztuczną inteligencję (AGI) – model zdolny do wykonywania każdego intelektualnego zadania, które może wykonać człowiek.

Strategia Meta zakłada wprowadzenie AI przez własne produkty, takie jak okulary AR czy gogle VR. „Urządzenia osobiste, jak okulary, które rozumieją nasz kontekst – widzą to, co my, słyszą to, co my, i towarzyszą nam przez cały dzień – staną się naszymi głównymi komputerami” – napisał Zuckerberg.

Zapytany przez TechCrunch o to, czy Meta planuje utrzymać swoje najbardziej zaawansowane modele jako zamknięte, rzecznik firmy powiedział, że Meta nadal angażuje się w open source AI, ale również zamierza trenować modele zamknięte. – Nasze stanowisko w sprawie otwartych modeli AI się nie zmieniło. Planujemy wciąż wypuszczać wiodące modele open source. Nie wszystko, co stworzyliśmy, zostało udostępnione i spodziewamy się, że nadal będziemy trenować zarówno otwarte, jak i zamknięte modele – powiedział.

Meta stawia na wszystko na AI

Założyciel Meta niedawno poinformował, że koncern „zainwestuje setki miliardów dolarów w budowę superinteligencji”. Oznacza to m.in. budowę ogromnych centrów danych AI w USA. Pierwsze wielogigawatowe centrum danych o nazwie Prometheus ma zostać uruchomione w 2026 roku.