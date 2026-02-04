Ten polski start-up osiągnął właśnie astronomiczną wycenę. CD Projekt daleko w tyle

ElevenLabs zdobyło właśnie finansowanie, które winduje wycenę spółki do astronomicznego poziomu 11 mld dol. Do start-upu popłynęło w rundzie D aż 500 mln dol. Historycznej rundzie przewodził fundusz Sequoia Capital, w inwestycji wzięły udział również inne ikony Doliny Krzemowej: Andreessen Horowitz (a16z) czterokrotnie zwiększył swoje dotychczasowe zaangażowanie, a fundusz ICONIQ – trzykrotnie. Do grona udziałowców dołączyły także Lightspeed Venture Partners, Evantic Capital oraz BOND. Eksperci nie mają wątpliwości: technologia generowania dźwięku i konwersacyjnej sztucznej inteligencji wchodzi w fazę dojrzałości biznesowej.

Od syntetycznego głosu do inteligentnych agentów

Skala wzrostu ElevenLabs jest bezprecedensowa – w ciągu zaledwie roku wartość spółki wzrosła ponad trzykrotnie. Co ważniejsze dla inwestorów, firma wykazuje realną trakcję biznesową – rok 2025 zamknęła z rocznym przychodem powtarzalnym (ARR) na poziomie przekraczającym 330 mld dol. To imponujące, gdy spojrzy się na fakt, że start-up założony został w 2022 r. Przeszedł on błyskawiczną drogę od narzędzia do tworzenia realistycznych lektorów, po kompleksowy ekosystem audio. Dziś firma stawia na platformę ElevenAgents, rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorstwom wdrażać zaawansowanych agentów głosowych zdolnych do prowadzenia naturalnych rozmów, obsługi procesów sprzedażowych i wsparcia klienta. Technologia ta nie jest już tylko ciekawostką, a dojrzałym rozwiązaniem. Wśród klientów ElevenLabs znajdują się tacy giganci jak Deutsche Telekom, Square, Revolut czy Deliveroo. Z rozwiązań start-upu z polskimi korzeniami korzysta nawet rząd Ukrainy, wykorzystując je w sferze usług publicznych.

Globalna ekspansja i kurs na giełdę

Nowe środki mają posłużyć do dalszego rozwoju platformy, w tym wdrożenia modelu Eleven v3, który charakteryzuje się jeszcze mniejszymi opóźnieniami i lepszym rozumieniem ludzkich emocji.