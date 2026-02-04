Reklama

Ten polski start-up osiągnął właśnie astronomiczną wycenę. CD Projekt daleko w tyle

Sektor sztucznej inteligencji ma nowego, globalnego giganta z polskimi korzeniami. ElevenLabs, firma założona przez Piotra Dąbkowskiego i Matiego Staniszewskiego, pozyskała od inwestorów 500 mln dol. Stała się jednym z najcenniejszych start-upów AI.

Publikacja: 04.02.2026 16:10

Mati Staniszewski, współtwórca i prezes ElevenLabs może pochwalić się bezprecedensową skalą wzrostu

Mati Staniszewski, współtwórca i prezes ElevenLabs może pochwalić się bezprecedensową skalą wzrostu wartości firmy

Foto: Bloomberg

Michał Duszczyk

ElevenLabs zdobyło właśnie finansowanie, które winduje wycenę spółki do astronomicznego poziomu 11 mld dol. Do start-upu popłynęło w rundzie D aż 500 mln dol. Historycznej rundzie przewodził fundusz Sequoia Capital, w inwestycji wzięły udział również inne ikony Doliny Krzemowej: Andreessen Horowitz (a16z) czterokrotnie zwiększył swoje dotychczasowe zaangażowanie, a fundusz ICONIQ – trzykrotnie. Do grona udziałowców dołączyły także Lightspeed Venture Partners, Evantic Capital oraz BOND. Eksperci nie mają wątpliwości: technologia generowania dźwięku i konwersacyjnej sztucznej inteligencji wchodzi w fazę dojrzałości biznesowej.

Czytaj więcej

Jensen Huang, szef Nvidii, wierzy w przyszłość polskiego start-upu
Globalne Interesy
Nvidia inwestuje w najcenniejszy polski start-up. To partnerstwo ma zmienić AI

Od syntetycznego głosu do inteligentnych agentów

Skala wzrostu ElevenLabs jest bezprecedensowa – w ciągu zaledwie roku wartość spółki wzrosła ponad trzykrotnie. Co ważniejsze dla inwestorów, firma wykazuje realną trakcję biznesową – rok 2025 zamknęła z rocznym przychodem powtarzalnym (ARR) na poziomie przekraczającym 330 mld dol. To imponujące, gdy spojrzy się na fakt, że start-up założony został w 2022 r. Przeszedł on błyskawiczną drogę od narzędzia do tworzenia realistycznych lektorów, po kompleksowy ekosystem audio. Dziś firma stawia na platformę ElevenAgents, rozwiązanie, które pozwala przedsiębiorstwom wdrażać zaawansowanych agentów głosowych zdolnych do prowadzenia naturalnych rozmów, obsługi procesów sprzedażowych i wsparcia klienta. Technologia ta nie jest już tylko ciekawostką, a dojrzałym rozwiązaniem. Wśród klientów ElevenLabs znajdują się tacy giganci jak Deutsche Telekom, Square, Revolut czy Deliveroo. Z rozwiązań start-upu z polskimi korzeniami korzysta nawet rząd Ukrainy, wykorzystując je w sferze usług publicznych.

Czytaj więcej

Technologia rozwijana przez start-up, dostępna za pośrednictwem interfejsu API, sprawia, że treści c
Biznes Ludzie Startupy
Polska AI wzbudziła kontrowersje i podbiła Amerykę. Firma z astronomiczną wartością

Globalna ekspansja i kurs na giełdę

Nowe środki mają posłużyć do dalszego rozwoju platformy, w tym wdrożenia modelu Eleven v3, który charakteryzuje się jeszcze mniejszymi opóźnieniami i lepszym rozumieniem ludzkich emocji.

Reklama
Reklama

– Zaczęliśmy od zbudowania głosu, który brzmiał jak ludzki – i to nam się udało. Dziś tworzymy modele obejmujące całą gamę usług audio: syntezę mowy, transkrypcję, muzykę i dubbing – podkreśla Piotr Dąbkowski, współtwórca firmy.

Spółka dąży do stworzenia tzw. Audio General Intelligence, czyli ogólnej inteligencji dźwiękowej, która zrewolucjonizuje sposób, w jaki komunikujemy się z maszynami.

ElevenLabs, mimo globalnego zasięgu, nie zapomina o swoich korzeniach. Firma dynamicznie rozbudowuje zespół, który liczy już 400 osób, otwiera biura w kluczowych metropoliach świata – od San Francisco i Nowego Jorku, przez Londyn i Berlin, aż po Warszawę, Tokio i Seul. Ambicje założycieli wykraczają jednak daleko poza kolejne rundy finansowania prywatnego. „Pozostajemy głodni sukcesu, wiedząc, jak wczesny jest to etap rozwoju branży – budujemy firmę z myślą o debiucie giełdowym i dalszej przyszłości” – napisał na LinkedIn Mati Staniszewski, współtwórca ElevenLabs.

Wycena na poziomie 11 mld dol. przewyższa z grubsza o połowę kapitalizację innej sztandarowej polskiej spółki technologicznej – CD Projekt, producenta Wiedźmina i Cyberpunka 2077. 

Wraz z nowym finansowaniem do rady dyrektorów spółki dołączy Andrew Reed, partner w Sequoia Capital. Jego obecność ma pomóc w skalowaniu biznesu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Technologie Sztuczna Inteligencja startupy AI
Elon Musk stawia na sztuczną intreligencję, ale potrzebuje na to dużo pieniędzy. Dostarczy ich Space
AI
AI z kosmosu. Elon Musk sięga po miliardy i łączy imperium
AI odsłania tajemnice „ciemnego genomu”
AI
Tajemnice „ciemnego genomu” bliższe rozwikłania. To może być rewolucja w leczeniu
Siedziba Google w dzielnicy Chelsea w Nowym Jorku. Firma straciła cenne informacje dotyczące AI na r
AI
Inżynier Google, AI i Chiny. Przełomowy wyrok w sprawie szpiegostwa na ogromną skalę
W przypadku Tworka tło odejścia z OpenAI miało być ambicjonalne i badawcze
AI
Polski naukowiec z OpenAI chce zbudować własne imperium. Miliard dolarów na start
Naukowcy stworzyli aplikację, która będzie wspierać identyfikację śladów dinozaurów
AI
Sztuczna inteligencja zbada ślady dinozaurów. Naukowcy udostępniają aplikację
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama