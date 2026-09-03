UKE bezpłatnie udostępnia urządzenie, które pozwala dokładnie zmierzyć jakość domowego internetu
UKE prowadzi System Monitorowania Jakości Internetu. Pozwala on na zweryfikowanie i przedstawienie użytkownikom zmierzonych parametrów jakości testowanej usługi. Po analizie użytkownik otrzyma wygenerowany raport z pomiarów. Próbnik Whitebox 8+ podłącza się bezpośrednio do routera. Urządzenie wykonuje pomiary w tle, niezależnie od pracy komputera i pozwala uzyskać bardziej wiarygodne dane dotyczące jakości połączenia.
Osoby, które chcą sprawdzić prędkość internetu, mogą zamówić próbnik bez konieczności wychodzenia z domu – donosi portal Telepolis.pl. Wniosek należy złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych UKE. Po wejściu do sekcji „Konsument” trzeba odnaleźć usługę oznaczoną skrótem SMJI i zalogować się za pośrednictwem Węzła Krajowego, na przykład przy użyciu Profilu Zaufanego.
Czytaj więcej
Ceny certyfikowanego pelletu wzrosły do 2200–2500 zł za tonę, a w części składów opału już zaczyna brakować. UOKiK nie stwierdził jednak, aby docho...
Przed wypełnieniem formularza należy sprawdzić i ewentualnie uzupełnić dane kontaktowe. We wniosku podaje się adres, pod którym korzystamy z internetu, nazwę dostawcy oraz maksymalne prędkości pobierania i wysyłania zapisane w umowie. Oprócz tego należy podać adres, na który miernik ma zostać wysłany.
Wniosek trzeba zaakceptować i podpisać cyfrowo Profilem Zaufanym, e-dowodem albo podpisem kwalifikowanym, a następnie wysłać przez system. Whitebox zostanie dostarczony kurierem. Uzyskane pomiary mogą stanowić wiarygodny argument podczas składania reklamacji dotyczącej jakości usługi internetowej.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas