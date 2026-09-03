UKE prowadzi System Monitorowania Jakości Internetu. Pozwala on na zweryfikowanie i przedstawienie użytkownikom zmierzonych parametrów jakości testowanej usługi. Po analizie użytkownik otrzyma wygenerowany raport z pomiarów. Próbnik Whitebox 8+ podłącza się bezpośrednio do routera. Urządzenie wykonuje pomiary w tle, niezależnie od pracy komputera i pozwala uzyskać bardziej wiarygodne dane dotyczące jakości połączenia.

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Jak zamówić urządzenie od UKE?

Osoby, które chcą sprawdzić prędkość internetu, mogą zamówić próbnik bez konieczności wychodzenia z domu – donosi portal Telepolis.pl. Wniosek należy złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych UKE. Po wejściu do sekcji „Konsument” trzeba odnaleźć usługę oznaczoną skrótem SMJI i zalogować się za pośrednictwem Węzła Krajowego, na przykład przy użyciu Profilu Zaufanego.

Przed wypełnieniem formularza należy sprawdzić i ewentualnie uzupełnić dane kontaktowe. We wniosku podaje się adres, pod którym korzystamy z internetu, nazwę dostawcy oraz maksymalne prędkości pobierania i wysyłania zapisane w umowie. Oprócz tego należy podać adres, na który miernik ma zostać wysłany.

Uzyskane wyniki mogą pomóc w reklamacji

Wniosek trzeba zaakceptować i podpisać cyfrowo Profilem Zaufanym, e-dowodem albo podpisem kwalifikowanym, a następnie wysłać przez system. Whitebox zostanie dostarczony kurierem. Uzyskane pomiary mogą stanowić wiarygodny argument podczas składania reklamacji dotyczącej jakości usługi internetowej.