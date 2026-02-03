Europejski portfel tożsamości cyfrowej (EUDIW), jak przypomina WNP, ma mieć na początku trzy podstawowe funkcje. Będzie można dzięki niemu potwierdzać tożsamość w czasie korzystania z usług publicznych i niektórych komercyjnych. Ponadto umożliwi udostępnienie wybranych danych lub dokumentów bez ujawniania wszystkich informacji, a także posługiwanie się w Unii Europejskiej zapisanym w nim prawem jazdy.

Co da polskim firmom Europejski portfel tożsamości cyfrowej?

Zdaniem wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego, którego słowa przywołuje WNP, narzędzie ma ułatwić polskim firmom ekspansję na rynki innych państw Unii Europejskiej. Ponadto ma również służyć do weryfikacji wieku na platformach mediów społecznościowych i to bez konieczności ujawniania innych informacji na temat danej osoby.

– Z punktu widzenia Komisji Europejskiej, platform i nas wszystkich – to rozwiązanie, jeden standard na całą Unię, jest łatwiejsze do wprowadzenia niż 27 różnych form i dużo lepsze w moim przekonaniu niż scenariusz australijski – podkreślił wiceminister Standerski, cytowany przez WNP.

Obok wprowadzania EUDIW, jak przypomina serwis, cały czas rozwijany będzie także mObywatel. Już wkrótce pojawić mają się w nim księgi wieczyste i KRS-y oraz dostęp do skrzynki e-doręczeń. Będzie tam także możliwość założenia działalności gospodarczej.

