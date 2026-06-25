Aplikacja zmieniła się z cyfrowego portfela dokumentów w kompleksową platformę do realizacji usług publicznych. To jeden z najbardziej widocznych przykładów transformacji cyfrowej państwa prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

– Jeszcze kilka lat temu większość kontaktów obywatela z administracją wymagała osobistej wizyty w urzędzie, wypełniania papierowych formularzy i oczekiwania na decyzję lub dokument. Dziś coraz więcej tych procesów odbywa się cyfrowo. Aplikacja mObywatel staje się centralnym punktem tego ekosystemu, oferując rozwiązania odpowiadające na konkretne potrzeby życiowe obywateli – zaznacza wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Cyfrowe państwo pomaga w ważnych momentach życia

Największą wartość cyfrowych usług publicznych widać wtedy, gdy odpowiadają one na potrzeby związane z konkretnymi, ważnymi wydarzeniami życiowymi. Pierwszym i najważniejszym są narodziny dziecka. Dlatego w aplikacji mObywatel udostępniono usługę umożliwiającą zgłoszenie urodzenia dziecka bez konieczności wizyty w urzędzie stanu cywilnego.

To nie tylko oszczędność czasu, ale również przykład zmiany filozofii działania administracji. Procedura została uproszczona, a obywatel realizuje ją wygodnie w wybranym miejscu i czasie – z poziomu telefonu. Od momentu uruchomienia usługi w marcu 2026 r. rodzice skorzystali z niej już ponad 9 tys. razy.

Paszport bez zbędnych formalności

Podobną logikę zastosowano w przypadku usług paszportowych. Rodzice mogą wyrazić zgodę na wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka, a także złożyć wniosek o wydanie paszportu dla dziecka poniżej 12. roku życia przez aplikację. W mObywatelu można także sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odbioru.

Dostępna jest również możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia paszportu. To rozwiązania szczególnie istotne w okresie zbliżających się wakacji i wzmożonego ruchu turystycznego. Dzięki cyfrowej obsłudze wielu spraw ograniczona zostaje liczba wizyt w urzędach, a obywatele mogą szybciej przygotować się do podróży zagranicznych.

Podpis kwalifikowany w smartfonie – europejski precedens

Jednym z najbardziej innowacyjnych rozwiązań udostępnionych przez Ministerstwo Cyfryzacji jest możliwość korzystania z podpisu kwalifikowanego bezpośrednio w aplikacji mObywatel. Polska jako pierwszy kraj w Unii Europejskiej udostępniła obywatelom tę możliwość w rządowej aplikacji mobilnej.

To rozwiązanie ma szczególne znaczenie dla rozwoju cyfrowego państwa. Podpisanie umowy wynajmu mieszkania czy dokumentu kupna samochodu od osoby prywatnej zajmuje tylko kilka chwil. Podpis kwalifikowany może złożyć każdy pełnoletni użytkownik mObywatela, który posiada mDowód, ważny e-dowód i dysponuje telefonem z modułem NFC. Każdy ma do dyspozycji 5 bezpłatnych podpisów miesięcznie w mObywatelu.

Co ważne – podpis kwalifikowany ma taką samą ważność jak ten własnoręczny i jest uznawany w całej Unii Europejskiej. Skala zainteresowania pokazuje, że rozwiązanie odpowiada na realne potrzeby Polek i Polaków. Dotychczas za pomocą tej usługi podpisano już ponad 200 tys. dokumentów.

Załóż firmę w kilka minut

Ministerstwo Cyfryzacji wspiera również osoby planujące rozpoczęcie własnego biznesu. Odpowiedzią na te potrzeby jest usługa Firma w aplikacji mObywatel.

Dzięki niej przedsiębiorcy mogą założyć jednoosobową działalność gospodarczą bez konieczności wizyty w urzędzie. Użytkownik może wypełnić wniosek CEIDG-1, podpisać go profilem zaufanym i wysłać bezpośrednio do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – wszystko z poziomu telefonu.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane tak, aby maksymalnie uprościć rejestrację firmy. Usługa wspiera użytkownika na każdym etapie procesu, automatycznie pobierając część danych z rejestrów państwowych. Ogranicza to liczbę formalności, zmniejsza ryzyko błędów i przyspiesza cały proces.

Korzyści nie kończą się na samym założeniu działalności. Po złożeniu wniosku użytkownik może śledzić jego status i otrzymywać powiadomienia o zmianach bezpośrednio w aplikacji.

mStłuczka – cyfryzacja także na drodze

mObywatel pomaga również w sytuacjach nieprzewidzianych, takich jak kolizje drogowe. Usługa mStłuczka umożliwia szybkie sporządzenie dokumentacji zdarzenia drogowego z wykorzystaniem danych z rejestrów państwowych. Użytkownicy mogą określić swoje role w zdarzeniu drogowym, opisać przebieg sytuacji oraz dodać zdjęcia uszkodzeń.

Kluczową zaletą rozwiązania jest automatyczne uzupełnianie danych uczestników i pojazdów. Ogranicza to ryzyko błędów, które często pojawiają się podczas ręcznego wypełniania papierowych formularzy. Dodatkowo oświadczenie i zgłoszenie szkody mogą zostać przekazane bezpośrednio do ubezpieczyciela, co znacząco przyspiesza proces likwidacji szkody.

Cyfryzacja jako inwestycja w podniesienie konkurencyjności państwa

Rozwój aplikacji mObywatel wpisuje się w szerszą strategię budowy nowoczesnego państwa cyfrowego. W praktyce oznacza to przechodzenie od modelu administracji opartej na procedurach do modelu skoncentrowanego na obywatelu. Rosnąca popularność aplikacji potwierdza, że nowoczesne rozwiązania ułatwiają załatwianie codziennych spraw, budują poczucie bezpieczeństwa i zaufanie do e-administracji. Nowoczesna, intuicyjna i wygodna aplikacja jest też powodem do dumy w kontekście innych europejskich rozwiązań.

Istotną rolę w realizacji tych działań odgrywają środki europejskie. Ministerstwo Cyfryzacji wykorzystuje fundusze z Krajowego Planu Odbudowy do rozwijania usług cyfrowych, wzmacniania cyberbezpieczeństwa oraz budowy nowoczesnej infrastruktury państwa. Dzięki tym środkom możliwe jest nie tylko wdrażanie kolejnych usług i dokumentów w aplikacji mObywatel, ale również tworzenie fundamentów pod dalszą cyfrową transformację Polski. To inwestycja, która przekłada się na większą efektywność administracji, oszczędność czasu obywateli i wzrost konkurencyjności całej gospodarki.

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