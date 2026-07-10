Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób nowy, luksusowy model smartfonu Galaxy Z Fold 8 Ultra ma przedefiniować rynek urządzeń mobilnych?

Jaką strategiczną decyzję podjął Samsung w kwestii procesorów?

Co wiadomo o inteligentnych okularach Galaxy Glasses?

Wokół zbliżającego się wydarzenia, zaplanowanego na 22 lipca w Londynie, od tygodni narastały liczne spekulacje. Oficjalnie odniósł się do planów TM Roh, szef działu mobilnego Samsunga. Z jego zapowiedzi wynika, że najważniejsza innowacja dotyczy ewolucji konstrukcyjnej oraz zmiany proporcji flagowych urządzeń.

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Samsung przedefiniuje rynek?

Na czym dokładnie polegają zmiany? Urządzenia mają stać się cieńsze, bardziej poręczne i ergonomiczne. Po raz pierwszy w historii producent zaprezentuje latem aż trzy smartfony z elastycznymi wyświetlaczami. Obok znanych kontynuacji w postaci modeli Galaxy Z Flip 8 i Galaxy Z Fold 8, na scenie zadebiutuje wyczekiwany wariant – Galaxy Z Fold 8 Ultra. Już się spekuluje, że to urządzenie może przedefiniować rynek luksusowych urządzeń mobilnych. Zmiana proporcji przełoży się na szerszy, a przez to wygodniejszy w codziennej obsłudze zewnętrzny wyświetlacz, co eliminuje jedną z głównych wad poprzednich generacji. Konstruktorzy drastycznie odchudzili obudowę, a mimo to zdołali zaimplementować w niej zaawansowany aparat o rozdzielczości 200 MP, znany z flagowej serii S26 Ultra. Kluczowym usprawnieniem technicznym jest także nowa konstrukcja zawiasu, która skutecznie redukuje widoczność bruzdy w miejscu składania ekranu.

Równolegle w chińskim serwisie Weibo pojawiły się informacje o zmianie sprzętowej, która ma uzasadnić prognozowane podwyżki cen. Otóż cała globalna linia Galaxy Z Fold 8 otrzyma topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 i, co istotne dla konsumentów, Samsung rezygnuje z podziału rynków na wersje z układami Exynos i Snapdragon – amerykański układ trafi do urządzeń na całym świecie. Ponadto, jednostka zyska oficjalne oznaczenie „Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy”, co oznacza fabrycznie podkręcone taktowanie procesora (CPU) oraz układu graficznego (GPU), dając urządzeniom przewagę wydajnościową nad konkurencją spod znaku Androida. Nieoficjalne doniesienia wskazują również na większe baterie oraz znacznie szybsze ładowanie.

Wyzwanie rzucone Apple

Drugim filarem nowej strategii Samsunga jest szeroka ekspansja ekosystemu sztucznej inteligencji. Galaxy AI ma od teraz wykraczać daleko poza tradycyjne ekrany smartfonów, a jej nowym punktem styku z użytkownikiem będą inteligentne okulary. Projekt Galaxy Glasses, rozwijany w partnerstwie z Google oraz Qualcommem, staje się faktem i, w przeciwieństwie do ciężkich gogli VR, nowość od Samsunga ma formę lekkiego, stylowego gadżetu codziennego użytku. Urządzenie wyposażone zostanie w dyskretne kamery oraz asystenta Google Gemini. Okulary będą na bieżąco analizować obraz rejestrowany przed oczami użytkownika i za pomocą algorytmów AI dostarczać precyzyjnych, głosowych wskazówek. System zaoferuje m.in. nawigację miejską w czasie rzeczywistym oraz natychmiastowe tłumaczenie znaków drogowych czy menu w restauracjach. Uzupełnieniem nowej oferty urządzeń ubieralnych będą zaawansowane zegarki Galaxy Watch 9 oraz dedykowany sportowcom Galaxy Watch Ultra 2.

Debiut „składaków” i inteligentnych okularów przed jesienną premierą sprzętów Apple to dla firmy z Cupertino wyzwanie. Prawdopodobnie iPhone też zyska wersję z elastycznym wyświetlaczem.

Niewątpliwie rywalizacja Apple i Samsunga budzi spore zainteresowanie fanów, w sieci już hasła Apple i Fold 8 są jednymi z najczęściej w ostatnich 24 godzinach wyszukiwanych. W wyszukiwarce Google internauci w USA wpisują te nazwy częściej o odpowiednio 75 i 100 proc.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends