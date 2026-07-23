Z tego artykułu dowiesz się: Jaką nową strategię na rynku składanych smartfonów przyjął Samsung.

Czym jest technologia Flex Titanium i jak wpływa na funkcjonalność i wytrzymałość urządzeń.

Dlaczego ceny flagowych modeli Galaxy Z osiągnęły rekordowy pułap.

Tradycyjnie już w drugiej połowie lipca Samsung odsłonił karty podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, wyznaczając rynkowe trendy na nadchodzący sezon. Tegoroczna premiera jest jednak wyjątkowa z kilku powodów. Południowokoreański producent postanowił rozbudować portfolio swoich flagowców o zupełnie nowy wariant i po raz pierwszy wprowadził podział na aż trzy elastyczne telefony: premierowy Galaxy Z Fold 8 Ultra, przeprojektowany Galaxy Z Fold 8 oraz mały Z Flip 8. Oprócz nich zadebiutowały również inteligentne zegarki Galaxy Watch 9 i Watch Ultra 2 oraz zaktualizowano projekt smart okularów.

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Tytanowa wytrzymałość i unikalne proporcje ekranów

Wszystkie nowe smartfony napędzane są dedykowanym, najwyższej klasy procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Podstawowe wersje oferują 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB lub 512 GB przestrzeni na dane, natomiast wersje Ultra i pojemniejszy Fold otrzymują aż 16 GB RAM i 1 TB pamięci wbudowanej. Innowacją pod kątem konstrukcyjnym jest zastosowanie nowej technologii Flex Titanium – specjalnego stopu umieszczonego bezpośrednio pod elastyczną matrycą OLED, która ma redukować widoczność zagięcia ekranu, absorbować uderzenia oraz zapewnić wyraźnie płynniejsze składanie i rozkładanie obudowy.

Ciekawostką jest podejście do wzornictwa w standardowym modelu Galaxy Z Fold 8. Samsung odszedł w nim od dotychczasowego, pionowego układu. Telefon składa się teraz horyzontalnie, przez co w stanie rozłożonym przypomina mały tablet o proporcjach 4:3, z głównym ekranem 7,6 cala. Przedni wyświetlacz ma 5,5 cala i jasność sięgającą 3000 nitów. Bezpośrednim następcą ubiegłorocznego pionowego konceptu stał się natomiast Galaxy Z Fold 8 Ultra – otrzymał smukłą obudowę (zaledwie 4,1 mm po rozłożeniu), zewnętrzny ekran 6,5 cala, wewnętrzny 8 cali QXGA+ oraz aparat o rozdzielczości 200 MP z 30-krotnym Space Zoomem.

Składak Z Flip 8 również zyskał usprawnienia – posiada większy ekran zewnętrzny 4,1 cala oraz wewnętrzną matrycę 6,9 cala z odświeżaniem 120 Hz. Posiada rozbudowane funkcje AI powiązane z systemem Android 17, a zaimplementowany model Gemini Intelligence potrafi automatyzować zadania w ponad 40 aplikacjach, przetwarzać obraz z aparatu w czasie rzeczywistym i sterować zakupami.

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Elastyczność warta ponad 10 tys. zł

Mimo imponujących innowacji technicznych, najgorętszym tematem komentarzy po konferencji Samsung Galaxy Unpacked 2026 pozostaje warstwa cenowa. Samsung zdecydował się na kolejne podwyżki. W USA podstawowy Galaxy Z Flip 8 wyceniony został na 1200 dol. (o 100 dol. więcej niż poprzednik), Z Fold 8 na 1900 dol., a topowy Galaxy Z Fold 8 Ultra zaczyna się od niebagatelnej kwoty 2100 dol. Na polskim rynku przełożyło się to na rekordowe ceny: za najmocniejszą konfigurację Galaxy Z Fold 8 Ultra klienci będą musieli zapłacić ponad 10 tys. zł, co oznacza wzrost ceny aż o 1600 zł w porównaniu do odpowiednika z poprzedniej generacji (Fold 7). Czyni to z flagowego składaka jedno z najdroższych urządzeń konsumenckich na rynku, wyprzedzające cenowo nawet topowego iPhone'a 17 Pro Max. Czy elastyczny ekran w wersji premium jest tego warty?

Równolegle do smartfonów zadebiutowały zegarki Galaxy Watch 9 oraz Watch Ultra 2. Otrzymały one najnowszy, wykonany w procesie 3 nm układ Snapdragon Wear Elite wyposażony w dedykowany procesor NPU Hexagon, zdolny do lokalnej obsługi modeli AI.

Uzupełnieniem ekosystemu pozostają inteligentne okulary AR projektowane z Google, Warby Parker i Gentle Monster. Wyposażono je w układ Snapdragon AR1 Gen 1, a wbudowana bateria ma zapewnić do 9 godzin ciągłej pracy na jednym ładowaniu.

Nowości na półki sklepowe trafią w drugim tygodniu sierpnia. Już teraz jednak internauci oszaleli na punkcie tych sprzętów. W wyszukiwarce Google w kategorii „technologie” to wiodący i najszybciej zyskujący na popularności temat, zarówno w USA, jak i w Polsce. W ciągu ostatniej doby hasła „Samsung Galaxy” czy „Fold 8” wpisywano o kilkaset procent częściej niż wcześniej – wynika z analiz Google Trends.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends