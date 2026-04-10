Z tego artykułu dowiesz się: Jak wprowadzenie nowego modelu laptopa wpłynęło na rynek PC?

Co szykuje konkurencja Apple, reagując na budżetowego Macbooka?

Kiedy na rynku pojawi się model Neo 2?

Wprowadzony niedawno do sprzedaży MacBook Neo to urządzenie niezwykle przemyślane, choć pełne technologicznych kompromisów. Za kwotę 2999 zł (lub zaledwie 2499 zł w specjalnej ofercie edukacyjnej) użytkownik otrzymuje 13-calowy komputer ze znakomitym ekranem Liquid Retina o jasności 500 nitów i rozdzielczości 2408 x 1506 pikseli. Całość zamknięta jest w charakterystycznej aluminiowej obudowie. Ten najtańszy z laptopów z logo nadgryzionego jabłka już miesza na rynku PC, a Apple szykuje kolejne uderzenie.

Reklama Reklama

Branża PC szykuje odpowiedź

Sercem maszyny jest mobilny układ A18 Pro, wspierany przez 8 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej. Konfiguracja ta – promowana przez producenta jako w pełni gotowa na obsługę sztucznej inteligencji Apple Intelligence – sprawia, że Neo jest świetnym narzędziem do pracy biurowej, nauki czy codziennego korzystania z multimediów. Stanowi obecnie najtańszą i najprostszą bramę do zamkniętego ekosystemu usług Apple, gwarantując dostęp do środowiska macOS oraz funkcji takich jak iCloud, AirDrop czy Handoff. O dużym zainteresowaniu, również na polskim rynku, może świadczyć fakt, że w wyszukiwarce Google to jeden z najgorętszych trendów ostatnich dni w kategorii "technologie". Polacy w ciągu ostatnich 48 godzin wpisywali hasło "Apple" o 2 tys. razy częściej niż wcześniej. Popularność tego tematu w wyszukiwarce skoczyła o ponad 200 proc.

Sukces urządzenia bazującego na systemie macOS nie umknął uwadze zaniepokojonej konkurencji z obozu Windowsa – ta gorączkowo przygotowuje rynkową odpowiedź.

Hsu Hsien-yueh, współdyrektor generalny tajwańskiego giganta Asus, oficjalnie potwierdził, że cała branża PC uważnie patrzy na ręce Apple, a jego firma wewnętrzne przygotowania do rynkowego starcia w nowym segmencie rozpoczęła jeszcze w II połowie 2024 r. Przedstawiciel Asusa punktuje ograniczenia sprzętowe Neo – zwłaszcza wlutowaną, ośmiogigabajtową pamięć RAM pozbawioną jakiejkolwiek możliwości rozbudowy. Zdaniem Hsu, w praktycznym ujęciu czyni to z nowego MacBooka produkt, któremu bliżej do zaawansowanego tabletu przeznaczonego do konsumpcji treści niż do pełnoprawnej stacji roboczej. Jako twardą alternatywę Tajwańczycy pozycjonują chociażby laptopy z serii Vivobook 15 (w kwocie zakupu podstawowego Maca oferują one użytkownikom 15,6-calowy ekran, sprawdzone procesory firmy Intel czy technologię szybkiego ładowania baterii do 60 proc. w zaledwie 49 minut).

Apple pracuje nad drugą generacją

Pytanie jednak, czy argumenty sprzętowe wystarczą, by zniechęcić konsumentów kuszonych perspektywą taniego wejścia w ekosystem z logo nadgryzionego jabłka? Poza tym Apple nie zdejmuje nogi z gazu i już projektuje drugą generację swojego budżetowego hitu. Z informacji płynących od azjatyckich analityków łańcucha dostaw, na czele z Timem Culpanem, już w przyszłym roku zadebiutuje odświeżona, druga generacja MacBooka Neo. Najważniejszą innowacją ma być implementacja nowszego procesora A19 Pro – układu ze smartfonów iPhone 17 Pro. Co szczególnie istotne dla entuzjastów wielozadaniowej pracy, w nowym modelu liczba dostępnej pamięci RAM ma zostać zwiększona z bazowych 8 aż do 12 GB. Aby jednak utrzymać końcową cenę urządzenia w atrakcyjnych dla portfela ryzach, Apple niemal na pewno zdecyduje się zachować dotychczasowy, pięciordzeniowy układ graficzny.

Ta treść jest częścią płatnego partnerstwa z Google mającego na celu promocję Google Trends.