To pierwsze tego typu badanie, które przedstawia odpowiednie dowody. Przeprowadzili je naukowcy University of East Anglia pod kątem faworyzowania Partii Pracy w Wielkiej Brytanii i Partii Demokratycznej w USA.

Główny autor badania dr Fabio Motoki ostrzegł, że biorąc pod uwagę rosnące wykorzystanie platformy OpenAI przez społeczeństwo, odkrycia mogą mieć wpływ na nadchodzące wybory po obu stronach Atlantyku. - Każda stronniczość na takiej platformie jest problemem - powiedział Sky News. - Gdyby stronniczość dotyczyła prawicowych poglądów, powinniśmy być równie zaniepokojeni.

Zdaniem badacza ludzie często zapominają, że modele sztucznej inteligencji to tylko maszyny. Dostarczają bardzo wiarygodnych, przetrawionych podsumowań tego, o co są pytane, nawet jeśli są odpowiedzi są całkowicie błędne. - A jeśli zapytasz „czy jesteś neutralny”, odpowie „Tak, jestem!”. Media, internet i media społecznościowe mogą wpływać na społeczeństwo i może to być bardzo szkodliwe – przekonuje dr Motoki.

W jaki sposób zbadano ChatGPT pod kątem stronniczości?

Chatbot, który generuje odpowiedzi na podpowiedzi wpisywane przez użytkownika, został poproszony o podszywanie się pod osoby z całego spektrum politycznego, odpowiadając na dziesiątki pytań ideologicznych.