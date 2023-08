Chiny znalazły sposób na sankcje USA. Tajne zakłady i mózgi

Jak informuje Bloomberg, Huawei Technologies buduje tajne zakłady półprzewodników w całych Chinach, aby umożliwić firmie obejście amerykańskich sankcji. Chiński gigant technologiczny zajął się produkcją chipów w zeszłym roku i otrzymuje od rządu fundusze o wartości szacunkowej 30 mld dol. - podało Stowarzyszenie Przemysłu Półprzewodników, dodając, że Huawei przejął już co najmniej dwie istniejące fabryki i buduje trzy kolejne. Departament Handlu USA dodał Huawei do swojej listy kontroli eksportu w 2019 r. ze względów bezpieczeństwa. Firma zaprzecza, że stanowi zagrożenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa. Jednak według raportu Bloomberga, jeśli Huawei będzie budować obiekty pod nazwami innych firm, jak twierdzi branżowa organizacja, być może uda mu się ominąć ograniczenia rządu USA dotyczące pośredniego zakupu amerykańskiego sprzętu do produkcji chipów.

Huawei został umieszczony na czarnej liście handlowej w Stanach Zjednoczonych, co ogranicza większości dostawców możliwość wysyłania towarów i technologii do firmy, chyba że uzyskają oni licencje. Urzędnicy w dalszym ciągu zaostrzają kontrole, aby odciąć firmie możliwość zakupu lub projektowania układów półprzewodnikowych zasilających większość jej produktów.

Chiny ściągają talenty

W sytuacji ograniczeń USA Chiny szukają też innych sposobów ich obejścia. Jak podaje Reuters, przez dekadę, aż do 2018 r., Chiny starały się rekrutować elitarnych naukowców wyszkolonych za granicą w ramach hojnie finansowanego programu, który Waszyngton postrzegał jako zagrożenie dla interesów USA i dominacji technologicznej. Dwa lata po zaprzestaniu promowania Planu Tysiąca Talentów w związku z dochodzeniami prowadzonymi przez USA wśród naukowców Chiny po cichu wznowiły tę inicjatywę pod nową nazwą i formatem w ramach szerszej misji mającej na celu zwiększenie przewagi technologicznej – podają trzy źródła Reutersa. Akcja rekrutacyjna zapewnia dodatkowe korzyści, w tym dotacje na zakup domu i typowe premie za podpisanie umowy w wysokości od 420 tys. do 700 tys. dol.